Sau 16 năm kể từ ngày khởi công, dự án VietinBank Tower tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội vừa được VietinBank chuyển nhượng cho Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Sun Group.

Tổ hợp 2 tòa tháp cao 68 và 48 tầng, thiết kế bởi Foster + Partners

Theo hợp đồng chuyển nhượng, trong tháng 9/2026, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã chuyển giao dự án VietinBank Tower cho Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời.

Dự án tọa lạc tại lô TM1, Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội, có diện tích 29.916,9 m². Công trình được quy hoạch gồm 2 tòa tháp cao 68 tầng và 48 tầng, kết nối với nhau bằng khối đế 7 tầng.

Phối cảnh Dự án VietinBank Tower.

Theo phương án thiết kế ban đầu, tòa tháp cao 68 tầng có chiều cao khoảng 363m, được định hướng làm trụ sở chính của VietinBank. Tòa tháp còn lại cao 48 tầng, khoảng 250m, dự kiến bố trí khách sạn 5 sao, khu chăm sóc sức khỏe, dịch vụ spa và căn hộ cao cấp cho thuê.

Khối đế 7 tầng được quy hoạch dành cho các chức năng sử dụng chung như phòng hội nghị, hội thảo, trung tâm thương mại, nhà hàng và quán cà phê. Thiết kế ban đầu còn bố trí vườn cây cảnh trên nóc khối đế.

Một trong những điểm đáng chú ý của VietinBank Tower là sự tham gia của Foster + Partners, đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc quốc tế. Turner đảm nhiệm vai trò giám sát thiết kế, trong khi Vinaconex R&D là đơn vị tư vấn thiết kế trong nước.

Theo phương án được công bố thời điểm khởi công, công trình hướng đến tiêu chí thân thiện với môi trường, ứng dụng hệ thống điều hòa và thông gió nhằm tiết kiệm năng lượng. Thiết kế đặt mục tiêu giảm khoảng 35% năng lượng tiêu thụ so với các tòa nhà thông thường.

Tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án được công bố khoảng 400 triệu USD, tương đương gần 8.000 tỷ đồng vào năm 2010. Đến năm 2013, tổng mức đầu tư dự kiến được VietinBank trình cổ đông ở mức 10.267 tỷ đồng.

Sau 16 năm khởi công, tòa tháp vẫn chưa hoàn thành

VietinBank Tower được khởi công ngày 20/10/2010. Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2013 hoặc đầu năm 2014.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai không diễn ra như kế hoạch. Sau nhiều năm, tổ hợp vẫn chưa thể hoàn thành. Theo thông tin về hiện trạng dự án, phần khung của tòa tháp 48 tầng đã được xây dựng, trong khi tòa tháp 68 tầng mới hoàn thành phần khối đế.

Đến nay, dự án này vẫn đang xây dựng dang dở.

Năm 2018, VietinBank đưa dự án vào diện cơ cấu lại, xem xét phương án chuyển nhượng toàn bộ dự án cho đối tác bên ngoài, sau đó thuê lại tòa tháp 68 tầng để tiếp tục sử dụng làm trụ sở.

Đến tháng 7/2025, VietinBank tiếp tục công bố kế hoạch chuyển nhượng dự án, tìm kiếm nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính và khả năng triển khai.

Sau khi tiếp nhận dự án trong tháng 9/2026, đại diện Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời cho biết doanh nghiệp đã nhận bàn giao phần công trình xây dựng dang dở từ đơn vị cũ. Hiện công ty đang rà soát hồ sơ thiết kế và xây dựng phương án cải tạo phù hợp, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.