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Thảo Cầm Viên Sài Gòn cảnh báo

Nam An
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Thảo Cầm Viên Sài Gòn lên tiếng cảnh báo về các bài đăng tuyển người "giả làm khách tham quan", khẳng định không tổ chức, không ủy quyền tuyển dụng và khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Sáng 26/6, Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TCVSG) phát đi thông báo cảnh báo về việc xuất hiện các bài đăng tuyển người "giả làm khách tham quan Thảo Cầm Viên Sài Gòn" trên mạng xã hội.

Theo đó, những ngày qua Thảo Cầm Viên Sài Gòn nhận được tin nhắn của người dân về việc một số người đăng lên mạng xã hội cần tuyển 20 người đóng giả khách tham quan tại Thảo Cầm Viên.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn nhận được phản ánh về việc một số người đăng lên mạng xã hội cần tuyển 20 người đóng giả khách tham quan tại đây

Theo ghi nhận, bài đăng đang lan truyền trên mạng xã hội có nội dung tuyển 20 nhân sự "giả khách" tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong các ngày 26, 27 và 28/6, với mức thù lao 140.000 đồng/người (đã bao gồm 60.000 đồng tiền vé vào cổng). Người tham gia được lựa chọn khung giờ sáng, trưa hoặc chiều, với yêu cầu chụp ảnh đăng Facebook và ở booth trải nghiệm khoảng 1 tiếng.

Đơn vị khẳng định đây không phải hoạt động do Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức hoặc ủy quyền thực hiện, đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng để tránh bị lừa đảo hoặc hiểu nhầm.

"Hiện nay có diễn ra việc đơn vị đăng tuyển giả làm khách tham quan Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Mọi người hết sức cẩn thận, tìm hiểu kỹ thông tin để tránh việc đáng tiếc. Thảo Cầm Viên Sài Gòn không có nhu cầu này và không thuê bất kỳ đơn vị nào làm việc này", thông báo của đơn vị nêu rõ.

Theo Thảo Cầm Viên Sài Gòn, nếu có công ty tổ chức sự kiện thực sự đăng tuyển nhân sự thì cần thay đổi nội dung, không sử dụng tên của đơn vị trong thông báo tuyển dụng vì dễ gây ngộ nhận đây là sự kiện do Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức hoặc có liên quan.

Đơn vị cũng nhấn mạnh, các công ty sự kiện có quyền tuyển dụng nhân sự theo nhu cầu, tuy nhiên việc sử dụng cụm từ "giả làm khách của Thảo Cầm Viên Sài Gòn" là không phù hợp, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của đơn vị và mang tính chất xúc phạm.

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thảo cầm viên

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