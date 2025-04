Tối 15/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ thêm một đối tượng trong vụ nhóm "lợn rừng" bảo kê vật liệu xây dựng tại quận Tây Hồ, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đến nay, công an bắt giữ 5 kẻ trong đường dây này gồm: Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH phát triển xây dựng và thương mại THT (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội); Lê Đinh Hồng Trường (33 tuổi); Hoàng Tùng Lân (40 tuổi); Nguyễn Trung Kiên (28 tuổi) và Trần Anh Tuấn.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo cơ quan chức năng, Công ty THT kinh doanh lĩnh vực sửa chữa, vận chuyển, xây dựng công trình. Ngày 7/4, anh Mạc Văn Lựu (46 tuổi) ký hợp đồng với Công ty cổ phần thương binh Thành Luân để thuê vận chuyển và cấp vật tư xây dựng cho anh tại số 32 Romatic Park phường Xuân La, quận Tây Hồ.

Tuy nhiên, ngày 8- 9/4, khi nhân viên Công ty Thành Luân vận chuyển phế thải, nhóm "lợn rừng" của Công ty THT đã lái 5 ô tô và một xe máy đỗ giữa lòng đường từ 8h đến 17h trong hai ngày này để cản trở việc vận chuyển.

Tại cơ quan công an, một thành viên nhóm "lợn rừng" (người trực tiếp lái ô tô tải đỗ giữa lòng đường để cản trở việc vận chuyển vật tư xây dựng trên) khai rằng: "Mục đích em lấy xe tải đỗ chặn chỉ là để đe dọa cho họ không vận chuyển, không làm được việc. Em nghĩ rằng không đánh đập, không chửi bới, dọa nạt, gây gổ thì nghĩa là mình không vi phạm pháp luật. Bây giờ việc đã xảy ra rồi em nghĩ là mình ân hận cũng chẳng làm được gì cả".

Thành viên nhóm 'lợn rừng' vừa bị bắt giữ ở Hà Nội: "Bây giờ em ân hận cũng chẳng làm được gì". Ảnh chụp màn hình VTV24

Các đối tượng trong nhóm "lợn rừng" đều thành khẩn khai báo, khác với thái độ hung hãn khi ngăn chặn các đơn vị khác đến thu dọn phế thải xây dựng. Một đối tượng khác thì khai mình được giao nhiệm vụ lái xe chặn đầu, chặn đuôi các phương tiện khác đến chở phế thải dù biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, đối tượng này bắt buộc phải làm theo sự chỉ đạo của công ty.

Cụ thể, người này cho biết: "Anh Trường có bảo tôi đánh xe xuống để ở trước cửa công trình để chặn không cho xe vào công trình. Tôi cảm thấy làm ăn như thế là cạnh tranh không lành mạnh nhưng do tôi cũng là người làm thuê nên chủ bảo sao thì tôi lam vậy".

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng này lập thành một nhóm có biệt danh là "lợn rừng", hoạt động từ đầu năm 2025. Trong quá trình hoạt động, các đối tượng bàn bạc và thống nhất "cát cứ" địa bàn, không để nhóm khác nhận thầu cung cấp vật liệu xây dựng hoặc thi công phá dỡ nhà do người dân thuê mướn.

Một thành viên trong nhóm "Lợn rừng" tại cơ quan công an cho biết bắt buộc phải làm theo sự chỉ đạo của công ty.. Ảnh chụp màn hình VTV24



Nếu phát hiện bên nào nhận công trình, nhóm này sẽ gửi thông báo "lợn rừng", tức là yêu cầu dừng thi công, nếu không sẽ gây khó dễ bằng nhiều hình thức khác nhau.

Liên quan đến vụ việc, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Xuân La đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại bãi vật liệu xây dựng mà Công ty THT đã lấn chiếm trái phép. Do một số đối tượng trong đường dây đã bỏ trốn nên lực lượng chức năng phải cắt khóa để kiểm tra bên trong 2 container được sử dụng làm văn phòng. Nhiều giấy tờ hoạt động của công ty này đã bị thu giữ phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ tang vật vụ việc, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.