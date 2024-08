Thành viên BTS bị điều tra là ai?

Sự cố say rượu lái xe scooter điện của Suga - thành viên nhóm nhạc BTS nổi tiếng toàn cầu - gây chấn động showbiz Hàn Quốc hôm 7/8. Chuyện xảy ra chưa đầy sáu tháng sau vụ việc của ca sĩ nhạc trot Kim Ho Joong, làm bùng phát lại sự phẫn nộ của công chúng về việc người nổi tiếng lái xe khi say rượu .

Sự cố này cũng làm hoen ố hình ảnh "nghĩa vụ quân sự mẫu mực" mà các thành viên BTS đã xây dựng thông qua các thành tích và hoạt động quảng bá trong quân đội. Hiện, tất cả các thành viên BTS đều thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Suga (BTS).

Suga đang phục vụ với tư cách nhân viên xã hội thay vì lính tại ngũ do chấn thương vai năm 2020. Ca sĩ nhập ngũ hồi tháng 3 sau khi vào Trung tâm đào tạo Nonsan và dự kiến sẽ hoàn thành nghĩa vụ vào tháng 6/2025.

Cuộc sống khó khăn trước khi là thành viên BTS

Sinh ngày 9/3/1993 tại Daegu, Hàn Quốc, Suga tên thật là Min Yoongi, khám phá ra niềm đam mê hip-hop khi mới 12 tuổi. Được truyền cảm hứng từ âm nhạc của Epik High, anh bắt đầu viết nhạc năm 13 tuổi và dấn thân vào lĩnh vực sản xuất âm nhạc mặc sự phản đối từ gia đình.

Năm 16 tuổi, Yoongi đã sản xuất những bài hát đầu tiên trong khi làm việc bán thời gian tại một phòng thu âm. Thu nhập anh kiếm được không đủ để đáp ứng các nhu cầu cơ bản. Nam rapper từng kể rằng có những ngày bữa ăn duy nhất trong ngày là ăn nửa bát mì Ramen với giá 1.000 won (hơn 18.000 đồng) và mua vé xe buýt về nhà bằng 1.000 won còn lại. Anh chọn đi bộ về nhà trong hai giờ sau khi trả 2.000 won cho một bát mì Ramen.

Trong thời gian này, anh tham gia ban nhạc underground ở Daegu có tên là D-Town, là rapper dưới nghệ danh Gloss và sản xuất bài hát 518-062 , phản ánh về cuộc nổi loạn Gwangju.

Sau đó, anh tham gia cuộc thi tài năng do Big Hit Entertainment tổ chức và giành vị trí thứ hai. Ban đầu, Yoongi gia nhập công ty với tư cách là nhà sản xuất âm nhạc trước khi bắt đầu đào tạo để trở thành rapper hip-hop. Tuy nhiên, khi Big Hit thay đổi ý định, Yoongi đã bắt đầu đào tạo thần tượng cùng với RM vào tháng 11/2010.

Là thành viên thứ hai gia nhập BTS, Yoongi phải đối mặt với khó khăn về tài chính và làm nhân viên giao hàng trong khi được đào tạo tại Big Hit. Năm 2012, vụ tai nạn xe hơi đã cản trở hành trình làm thần tượng của anh. Chịu đựng chấn thương vai do tai nạn, Yoongi giấu kín với mọi người, vì sợ nó sẽ là mối nguy cho cơ hội thành công của mình.

Sau quá trình đào tạo nghiêm ngặt và kiên trì, Min Yoongi có được vị trí là thành viên của BTS.

Rapper tài năng của nhóm nhạc toàn cầu

Năm 2013, Yoongi bắt đầu sự nghiệp thần tượng với BTS. Thời đi học, anh yêu thích vị trí hậu vệ ghi điểm bóng rổ, vì vậy đã quyết định lấy nghệ danh là Suga, bằng cách kết hợp các âm đầu của từ tiếng Hàn có nghĩa là “Hậu vệ ghi điểm”.

Là thành viên lớn tuổi thứ hai của nhóm, Suga hầu như không có scandal, anh chứng tỏ mảnh ghép không thể thiếu trong BTS khi giữ nhiều vai trò từ rapper, nhạc sĩ và nhà sản xuất cho nhóm. Một số ca khúc của BTS do Suga chấp bút gồm: Tomorrow, Spine Breaker, Boyz With Fun, Dead Leaves, Outro: Her, Sea, Paradise, Ddaeng, Trivia: Seesaw, Respect…

Sau vụ tai nạn xe hơi năm 2012, Yoongi bị đau vai dai dẳng, sau đó được chẩn đoán là rách sụn viền năm 2019. Anh trải qua cuộc phẫu thuật năm 2020, buộc phải tạm dừng các hoạt động của BTS, đặc biệt là khi các buổi hòa nhạc bị hoãn lại do COVID-19.

Biệt danh Agust D trở thành biểu tượng cho sự thành công của nam rapper trong ngành công nghiệp âm nhạc, với tư cách là thành viên của BTS và là nghệ sĩ solo. Cái tên này là từ Suga được đảo ngược thành Agus. Từ “tD” ám chỉ Daegu, quê hương của anh.

Dưới danh nghĩa Agust D, Suga đã phát hành ba album mixtape là Agust D, D-2 và D-DAY . Mỗi album đều mang đến cuộc khám phá thô sơ và nội tâm về trải nghiệm cá nhân của anh, đề cập trực diện đến chủ đề trầm cảm và ám ảnh xã hội. Những album này đóng vai trò là nền tảng để anh thể hiện bản thân chân thực, kết nối với người nghe ở cấp độ sâu hơn.

Suga hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc và quốc tế.

Trong cuộc phỏng vấn với Billboard 2018, rapper chia sẻ: “Tôi thực sự muốn nói rằng mọi người trên thế giới này đều cô đơn và ai cũng buồn. Nếu chúng ta biết mọi người đều đau khổ và cô đơn, tôi hy vọng chúng ta có thể tạo ra môi trường để trao đổi, giúp đỡ, có thể nói mọi thứ thật khó khăn khi chúng mệt mỏi, tự tin nói ta nhớ ai đó khi chúng ta muốn gặp họ”.



Suga hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng ở cả Hàn Quốc và phương Tây như Halsey, IU, Psy, Heize, Suran... Kỹ năng sáng tác và sản xuất giúp anh có được quyền sở hữu trí tuệ cho hơn 169 bài hát. Do đó, anh giữ tư cách thành viên thường xuyên của Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA), củng cố thêm vị thế của nhân vật được kính trọng trong thế giới âm nhạc.

Giá trị tài sản ròng

Mỗi thành viên BTS đều có sức hút lớn đối với các nhãn hàng xa xỉ, Suga không ngoại lệ. Thời điểm solo, anh trở thành đại sứ NBA - giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp nhà nghề Bắc Mỹ, “lọt vào mắt xanh” Valentino, làm đại sứ toàn cầu của thương hiệu này.

SCMP cho biết giá trị tài sản ròng của Suga vào khoảng 23 - 25 triệu USD, tính đến năm 2021. Con số này tăng theo cấp số nhân năm 2023 do anh solo thành công trong thời gian nhóm BTS tạm ngừng hoạt động, tính cả bản quyền bài hát.

Suga là đại sứ toàn cầu của Valentino. Hợp đồng được công bố trước khi anh nhập ngũ.

Năm 2023, chuỗi đêm nhạc Suga/AgustD giúp anh “hốt bạc”, mang về 57.2 triệu USD với 320.000 vé bán ra cho 28 show diễn, sở hữu tour diễn đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử của nghệ sĩ solo Hàn Quốc.



Đầu tư bất động sản không bao giờ là ý tưởng tồi và các thành viên BTS biết cách làm tốt nhất. Suga đã mua căn hộ sang trọng tại một trong những khu vực giàu có nhất ở Seoul, Hàn Quốc - UN Village. Là nơi sinh sống của giới thượng lưu Hàn Quốc, khu dân cư khép kín ở Hannam-dong cũng là nơi sinh sống của BaekHyun (EXO), Kang Daniel, Shin Min Ah và nhiều nghệ sĩ khác. Nhờ cơ sở hạ tầng sang trọng, khu vực này được gọi là “Beverly Hills của Seoul”.

Theo The JoongAng , Suga đã chi 3 triệu USD cho căn hộ này năm 2019. Với diện tích 244,19 mét vuông, bất động sản này nằm cạnh Sông Hàn và gần núi Namsan.

Nam rapper không quá quan tâm đến phương tiện đi lại. Theo nhiều nguồn tin, anh chỉ sở hữu chiếc SUV Hyundai Palisade Calligraphy mẫu năm 2021, có giá 47.000 USD.