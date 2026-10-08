Thành ủy Hà Nội bổ nhiệm Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội theo mô hình mới

Ngày 8-10-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 2911-QĐ/TU về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội sau tổ chức lại mô hình hoạt động. Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.

Theo Quyết định số 2911-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động, giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.

Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội hướng tới xây dựng một cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định bổ nhiệm 3 đồng chí giữ chức Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, gồm:

Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Kim Khiêm (Nguyễn Kim Trung), Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động.

Thời hạn bổ nhiệm đối với các đồng chí là 5 năm, kể từ ngày 5-10-2026.

Bước kiện toàn về tổ chức bộ máy và nhân sự lãnh đạo đặt nền móng cho sự đổi mới toàn diện của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình tổ chức lại Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội theo mô hình cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô.

Trước đó, ngày 5-10-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Đề án số 19-ĐA/TU về mô hình tổ chức lại hoạt động của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trong giai đoạn mới; đồng thời ban hành Quyết định số 2884-QĐ/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của Cơ quan.

Mô hình mới hướng tới xây dựng một cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô, phát huy sức mạnh tổng hợp của các loại hình báo chí, phát thanh, truyền hình và nền tảng số; nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, tổ chức sản xuất và phân phối nội dung.

Đây không chỉ là bước kiện toàn về tổ chức bộ máy và nhân sự lãnh đạo, mà còn đặt nền móng cho sự đổi mới toàn diện về phương thức hoạt động, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng.

Với mô hình tổ chức mới và đội ngũ lãnh đạo được kiện toàn, Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội được kỳ vọng phát huy vai trò nòng cốt trong hệ thống báo chí Thủ đô, từng bước xây dựng nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn; nâng cao năng lực truyền thông chính sách, lan tỏa các giá trị văn hiến, văn hóa và con người Hà Nội, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển.

Việc bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo theo mô hình mới là bước cụ thể hóa quan trọng quyết tâm của Thành ủy Hà Nội trong xây dựng cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện, đủ năng lực, tầm vóc và sức ảnh hưởng, xứng đáng với vị thế của Thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới.