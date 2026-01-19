'Thành tựu lịch sử' của ông Trump?

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhận định được chuyên gia Adriel Kasonta trong cuộc trò chuyện với hãng RT: "Việc Tổng thống Donald Trump sáp nhập Greenland sẽ được ghi vào lịch sử nước Mỹ như một thành tựu to lớn".

Trong những tuần gần đây, ông Trump đã đẩy mạnh nỗ lực chiếm giữ lãnh thổ hải ngoại của Đan Mạch. Ông lập luận rằng các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu không thể giữ được lãnh thổ này trước mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc, đồng thời cảnh báo rằng Washington sẽ giành được nó bằng mọi giá.

"Đây sẽ là một chiến thắng lớn cho cá nhân ông Donald Trump, bởi vì… nhiều tổng thống trước đây đã nhận thấy tầm quan trọng chiến lược của Greenland… và họ muốn giành lấy Greenland, nhưng không thành công", học giả Nga nói trong cuộc phỏng vấn hôm 18 tháng 1.

Nếu ông Trump giành được hòn đảo ở Bắc Cực cho Mỹ, "ông ấy sẽ thành công trong việc đảm bảo an ninh cho Bắc Mỹ, điều mà các tổng thống trước đây đã thất bại".

"Đây sẽ là một thành tựu lịch sử to lớn đối với Tổng thống Donald Trump, nhiệm kỳ tổng thống của ông và tương lai của nước Mỹ", nhà quan sát Nga nhấn mạnh.

Ông nói rằng hòn đảo này là lãnh thổ trọng yếu duy nhất mà Mỹ cần để đảm bảo an ninh cho "Tây bán cầu" trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Ông Trump đã nhiều lần khẳng định Washington cần hòn đảo này cho an ninh quốc gia.

Theo Kasonta, việc kiểm soát Greenland cũng sẽ giúp Mỹ tiếp cận được các khoáng sản quan trọng.

"Nó cũng mang lại ưu thế trong việc đảm bảo chuỗi cung ứng khoáng sản đất hiếm hiện đang bị Trung Quốc thống trị", Kasonta nói đồng thời cho biết thêm rằng hòn đảo này cũng có trữ lượng lớn lithium và coban.

Ông lập luận rằng việc kiểm soát các mỏ khoáng sản này sẽ biến Mỹ từ một quốc gia "phụ thuộc vào khoáng sản" thành "nhà xuất khẩu chủ chốt" các nguyên liệu quan trọng trong sản xuất công nghệ cao và tước đi "đòn bẩy" của Bắc Kinh đối với Washington.

Các cuộc khảo sát địa chất của Đan Mạch ước tính rằng Greenland chứa hơn 36 triệu tấn quặng đất hiếm, mặc dù chỉ có 1,5 triệu tấn được coi là đã được chứng minh.

Hiện nay, Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về sản xuất và tinh chế đất hiếm. Bắc Kinh đã sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các khoáng sản quan trọng này trong cuộc chiến thương mại dai dẳng với Washington năm ngoái.

Chuyên gia Nadezhda Romanenko cũng đồng tình quan điểm với Kasonta khi cho rằng, nếu ông Donald Trump hoàn tất thương vụ mua Greenland, ông gần như chắc chắn sẽ ghi dấu ấn trong lịch sử nước Mỹ và thế giới.

Ngoài vẻ hào nhoáng, chỉ riêng quy mô thôi cũng đã đáng kinh ngạc. Greenland trải rộng khoảng 2,17 triệu km vuông – có diện tích tương đương với toàn bộ vùng Louisiana được mua lại năm 1803 và lớn hơn vùng Alaska được mua lại năm 1867.

Nếu sáp nhập vùng đất này vào Mỹ ngày nay, tổng diện tích của Mỹ sẽ vượt qua Canada, đưa Mỹ đứng thứ hai sau Nga về diện tích lãnh thổ. Trong một hệ thống mà quy mô, tài nguyên và chiều sâu chiến lược vẫn còn quan trọng, sự thay đổi như vậy sẽ được cả thế giới hiểu là sự khẳng định tầm ảnh hưởng lâu dài của Mỹ.

Uy tín chỉ là một phần của câu chuyện. Greenland nằm vắt ngang Bắc Cực, nơi biển ấm lên đang định hình lại các tuyến đường thương mại và sự cạnh tranh giữa các cường quốc. Nơi đây có cơ sở hạ tầng radar và theo dõi không gian quan trọng, đồng thời nằm gần các tuyến đường hàng hải mới nổi và các nguồn tài nguyên dưới đáy biển.

Địa chất của nó, từ lâu đã được thảo luận về trữ lượng đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác, càng làm tăng thêm triển vọng kinh tế.

Đối với một tổng thống coi thành công bằng những hành động táo bạo và dễ thấy, việc biến một ý tưởng đã được bàn luận từ lâu thành một sự thay đổi cụ thể trên bản đồ sẽ là điều không thể cưỡng lại – và mang ý nghĩa lịch sử sâu rộng.

Nếu ông Trump thực hiện thương vụ này một cách hòa bình, thông qua việc mua lại, thì người dân trong nước sẽ nhớ về ông như thế nào? Ký ức của người Mỹ thường tập trung vào kết quả hơn là quá trình.

Vụ mua lại Louisiana được ca ngợi vì đã nhân đôi diện tích quốc gia non trẻ, chứ không phải vì những vấn đề hiến pháp mà nó gây ra vào thời điểm đó. Vụ mua lại Alaska, từng bị chế giễu là "Sự điên rồ của Seward", giờ đây được giảng dạy như một tầm nhìn chiến lược.

Quy mô khổng lồ của Greenland sẽ biến nó thành sự mở rộng lãnh thổ lớn nhất của Mỹ trong một lần duy nhất, vượt qua Louisiana về diện tích.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ đưa bất kỳ tổng thống nào vào hàng ngũ những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng; ông Trump có thể sẽ được nhắc đến cùng với Jefferson và, xét về quy mô thay đổi lãnh thổ, sánh ngang với những nhân vật có tầm ảnh hưởng mà học sinh được học đầu tiên.

Và nếu ông Trump sáp nhập Greenland, các nhà sử học sẽ khó lòng viết nên câu chuyện về nước Mỹ hiện đại mà không dành cho ông một chương trọng tâm.

Dù người ta nghĩ gì về phương pháp của ông, câu hỏi về di sản trong kịch bản đó rất đơn giản: tấm bản đồ sẽ làm chứng cho ông sau khi những tranh luận ngày nay lắng xuống. Đó là cách lịch sử thường vận hành. Kết quả, được khắc ghi trên biên giới, trở thành những tượng đài.