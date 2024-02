Thanh tra Chính phủ “nhắc tên” dự án sân Golf lớn nhất Việt Nam của Tập đoàn Thành Công

Hình ảnh giới thiệu dự án The Five Villas & Resort Ninh Binh. Ảnh: TC Group

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; quản lý, sử dụng đất đai, cấp phép khai thác các mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng, công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại tỉnh Ninh Bình.

Theo kết luận, cơ quan thanh tra đã phát hiện một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong việc thực hiện 18 dự án (16 dự án sử dụng đất và 2 dự án khai thác khoáng sản).

Trong đó, đáng chú ý là hoàng loại thiếu sót, vi phạm tại Dự án Trung tâm liên hợp khu du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng (Dự án Sân golf hồ Yên Thắng).

Dự án đã được Tập đoàn Thành Công (TC Group) mang về thông qua động thái thâu tóm của công ty con là TCG Land đối với doanh nghiệp chủ đầu tư dự án là PV - Inconess từ tay Vietinbank Capital .

PV - Inconess hiện là một thành viên trong "hệ sinh thái" TC Group. Ảnh chụp màn hình.

Hiện nay, dự án được cho là tổ hợp nghỉ dưỡng The Five Villas & Resort Ninh Bình . Trong đó, dự án Sân golf hồ Yên Thắng được biết đến với tên thương mại là Tổ hợp sân golf Hoàng Gia (Royal Golf Course) có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Từ những vi phạm được xác định qua thanh tra liên quan đến d ự án Trung tâm liên hợp khu du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng (Dự án Sân golf hồ Yên Thắng), tại Thông báo Kết luận Thanh tra vừa ban hành, TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Ninh Bình rà soát, xử lý theo quy định đối với Dự án Sân golf hồ Yên Thắng thiếu sót một số nội dung về quy hoạch xây dựng, như: phê duyệt quy hoạch chưa đúng tỷ lệ, chưa điều chỉnh quy hoạch chung; chỉ tiêu quy hoạch chưa phù hợp với các quy hoạch cấp trên, quy chuẩn xây dựng, xây dựng không đúng với giấy phép được cấp,...

Cụ thể TTCP yêu cầu xác định lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính đúng, tính đủ, không để thất thoát ngân sách nhà nước; đồng thời rà soát, xử lý theo quy định việc chậm xác định nghĩa vụ tài chính, ký hợp đồng thuê đất đối với với một số diện tích tại dự án Sân golf hồ Yên Thắng.

Bên cạnh đó, TTCP yêu cầu kiểm tra, rà soát việc khai thác kinh doanh biệt thự, condotel tại Dự án Sân golf hồ Yên Thắng.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước kiểm tra, rà soát việc chuyển nhượng, xác định giá chuyển nhượng 66.842.700 cổ phiếu (75% vốn chủ sở hữu) tại Công ty PV-Inconess từ Công ty TNHH MTV quản lý quỹ Viettinbank sang TCG Land (liên quan dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Thái và dự án Sân golf hồ Yên Thắng), đảm bảo việc xác định giá cổ phiếu và việc chuyển nhượng theo đúng quy định.

Quá trình "chuyển dịch" của PV - Inconess về với TC Group

Từ năm 2018, công ty mẹ của Hyundai Thành Công đã mang về d ự án Trung tâm liên hợp khu du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng thông qua động thái thâu tóm doanh nghiệp chủ đầu tư dự án là PV - Inconess từ Vietinbank Capital.

Cụ thể, theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, cổ đông CTCP Đầu tư PV – Inconess đã chấp thuận cho TCG Land nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn tới việc sở hữu 75% vốn của công ty này mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Ngay sau đó, ngày 26/2/2018, TCG Land cũng có văn bản cho biết sẽ bắt đầu thực hiện việc mua vào.

Thương vụ chuyển nhượng khi đó dù có phần khá im lặng, tuy nhiên TCG Land – doanh nghiệp trở thành công ty mẹ của PV - Inconess sau M&A lại không phải cái tên "vô danh".

Theo đó, TCG Land thành lập cuối năm 2017 với vốn điều lệ đăng ký 1.668 tỷ đồng. Chủ sở hữu của TCG Land là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công - cái tên đình đám trong lĩnh vực công nghiệp ô tô tại Việt Nam với một loạt doanh nghiệp như Hyundai Thành Công Việt Nam, Hyundai Phạm Hùng, Hyundai Ninh Bình, Hyundai Tây Đô…

Về phía PV - Inconess, đây là doanh nghiệp đầu tiên kinh doanh sân Golf lên thị trường chứng khoán (bắt đầu niêm trên sàn UpCOM từ 19/6/2017).

Mới đây, PV – Inconess vừa bất ngờ công bố hủy đăng ký chứng khoán mã RGC

Theo bản công bố thông tin khi lên UPCoM, PV-Inconess được thành lập từ năm 2007, ban đầu với vốn điều lệ 250 tỷ đồng do 5 thành viên góp vốn, trong đó CTCP Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp và Tư vấn đầu tư (Inconess) góp 50%, cùng một số đối tác khác như Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí, Tổng công ty Sông Hồng, Công ty tài chính Dầu khí…

Đến cuối năm 2012, VietinBank Capital đã bắt đầu quá trình thâu tóm doanh nghiệp này với việc gom cổ phần từ các cổ đông, tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ và nhận cổ phần cấn trừ nợ. Tại thời điểm đầu năm 2018, VietinBank Capital nắm giữ tới 93,6% cổ phần của PV Inconess.

Tuy vậy, trong báo cáo tài chính của cả VietinBank Capital và công ty mẹ là Ngân hàng VietinBank đều không ghi nhận khoản đầu tư nào có liên quan đến PV-Inconess. Khi đó, giới đầu tư nhận định, nhiều khả năng đây chỉ là khoản đầu tư do VietinBank Capital nhận ủy thác đứng tên từ nhà đầu tư khác.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, VietinBank Capital đang nhận ủy thác gần 2.700 tỷ đồng từ nhà đầu tư trong nước. Khoản mục này của công ty đã tăng gấp 3 lần kể từ năm 2013 đến nay.

Theo thông tin doanh nghiệp tự giới thiệu, PV-Inconess đang sở hữu danh mục bất động sản hơn 2 triệu m2 tại Ninh Bình, tập trung tại 2 dự án lớn bao gồm Dự án Trung tâm Liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng và dự án khu du lịch sinh thái.