Ngày 10-7, thông tin từ Thanh tra Chính phủ (TTCP), cơ quan này vừa ban hành Kết luận số 388 về công tác quản lý tài chính, tài sản công, thực hiện các dự án và cổ phần hóa tại Bộ VH-TT-DL, giai đoạn 2016-2021.

Tại bản kết luận thanh tra, nhằm khắc phục các vi phạm, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao TTCP làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân có vi phạm để xử lý theo quy định.

TTCP đề nghị Bộ VH-TT-DL tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các sai sót trong giai đoạn thanh tra. Trong đó, có yêu cầu các đơn vị trực thuộc bộ tạm dừng việc sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nếu chưa có đề án được phê duyệt.

Đối với Đề án 1341 (đào tạo tài năng văn hóa nghệ thuật), cơ quan thanh tra đề nghị Bộ VH-TT-DL cần nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá lại hiệu quả, báo cáo đề xuất Chính phủ việc tạm dừng hoặc tiếp tục triển khai.

Cơ quan thanh tra kiến nghị Bộ VH-TT-DL cần phối hợp với Bộ GD-ĐT nghiên cứu cơ chế tuyển sinh, đào tạo văn hóa đặc thù cho tài năng nghệ thuật; phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu sửa đổi các quy định liên quan đến quản lý tài chính tại các đơn vị dự toán cấp 1 đặc thù.

Trong công tác cổ phần hóa, Bộ VH-TT-DL phải rà soát, chấn chỉnh các vi phạm, đặc biệt chỉ đạo Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng hoàn thiện hồ sơ nhà đất, đối chiếu công nợ và xác định lại giá trị phần vốn Nhà nước.

Về xử lý kinh tế, TTCP yêu cầu Bộ VH-TT-DL thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước đối với các khoản thu, chi sai quy định tại các ban quản lý dự án và các đơn vị trực thuộc. Bộ VH-TT-DL phải giảm trừ giao dự toán của Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, xử lý dứt điểm khoản chi lương, tiền thuê đất tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và các tồn đọng tại Cục Điện ảnh.

Đặc biệt, đối với số tiền 971,7 tỷ đồng thu được từ việc kinh doanh, cho thuê, liên kết tài sản công của 55 đơn vị (trong đó có 291,5 tỷ đồng từ 19 đơn vị được thanh tra), Bộ VH-TT-DL phải rà soát, nộp lại ngân sách Nhà nước sau khi trừ chi phí hợp lệ. Đồng thời, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phải kiểm tra, xác minh khoản chi hỗ trợ 9,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, TTCP cũng kiến nghị Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội kiểm điểm các cá nhân liên quan đến sai sót trong thẩm định dự toán một số công trình và hướng dẫn các doanh nghiệp cổ phần hóa hoàn thiện thủ tục pháp lý về nhà, đất trên địa bàn.