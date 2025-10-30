Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao sang Bộ Công an

Chiều 30-10, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ (TTCP), lãnh đạo Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, ngoại giao (Cục XI) đã công bố kết luận thanh tra về dự án xây dựng trụ sở làm việc Bộ Ngoại giao (TP Hà Nội).

Toàn cảnh dự án trụ sở làm việc Bộ Ngoại giao. Ảnh: Hữu Hưng

Kết luận thanh tra đã chỉ ra hàng loạt vi phạm, sai phạm tại dự án này. Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2009, với tổng mức đầu tư ban đầu gần 3.500 tỉ đồng, được điều chỉnh lên hơn 4.000 tỉ đồng.



Từ kết quả thanh tra, TTCP đã chuyển thông tin, hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 222, vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 224, vi phạm về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan thanh tra cũng chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý cán bộ liên quan theo đúng thẩm quyền.

Trước đó vào ngày 25-7, Phó Tổng TTCP Lê Sỹ Bảy đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng tại Bộ Ngoại giao. Đây là các cuộc thanh tra đột xuất được thành lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao nằm trên đường Lê Quang Đạo giao với Đại lộ Thăng Long. Tai cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hồi tháng 3-2025, dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao có dấu hiệu lãng phí, được đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.