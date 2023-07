Thanh tra 4 công ty bán bảo hiểm qua ngân hàng: Đây là công ty bán được nhiều nhất, lên đến 6.200 tỷ đồng chỉ trong một năm

Bộ Tài chính vừa công bố kết luận thanh tra 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ qua mô hình ngân hàng tham gia cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng thông qua mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch ngân hàng (kênh bancass), gồm: Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife và Sunlife.

Năm 2021, Prudential Việt Nam ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm qua kênh bancass gần 6.200 tỷ đồng. Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới qua kênh bancass đạt 3.700 tỷ đồng, tương đương gần 55% doanh thu phí khai thác mới. Điều này cho thấy, hơn một nửa khách hàng ký hợp đồng bảo hiểm mới trong năm 2021 của Prudential qua ngân hàng.

Prudential cũng phát hành hơn 94.000 hợp đồng bảo hiểm qua kênh bancass trong năm 2021. Tuy nhiên sau năm đầu tiên, có 41% khách hàng huỷ hoặc mất hiệu lực hợp đồng. Như vậy, có khoảng 38.000 hợp đồng bảo hiểm của khách hàng vay vốn đã huỷ hợp đồng bảo hiểm sau khi được giải ngân khoản vay. Đối chiếu với khoản doanh thu phí từ kênh bancass, khách hàng đã “mất” khoảng 2.000 tỷ đồng.

Các ngân hàng bán bảo hiểm của Prudential gồm: Ngân hàng TMCP Quốc Tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải, Ngân hàng TMCP Đại Chúng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, Ngân hàng TNHH MTV United Overseas, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

Theo website của Prudential Việt Nam, công ty bảo hiểm này là thành viên của Tập đoàn Prudential, tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới được thành lập từ năm 1848, có trụ sở chính tại Vương quốc Anh với bề dày lịch sử kinh doanh, phát triển bền vững, cam kết đầu tư lâu dài, an toàn và hiệu quả.

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam được thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 15 GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp lại vào ngày 08 tháng 9 năm 2011

Giấy phép điều chỉnh số 15/GPĐC2/KDBH do Bộ Tài Chính cấp vào ngày 23 tháng 9 năm 2015 và Giấy phép điều chỉnh số 15/GPĐC6/KDBH do Bộ Tài Chính cấp vào ngày 23 tháng 4 năm 2019, do ông Phương Tiến Minh – Tổng Giám đốc làm người đại diện theo pháp luật.

Prudential có mặt tại Việt Nam từ năm 1995 và chính thức đi vào hoạt động năm 1999.

Công ty Prudential Việt Nam kinh doanh hai lĩnh vực là bảo hiểm nhân thọ và đầu tư tài chính. Bao gồm các nghiệp vụ: kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (bao gồm bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp, bảo hiểm liên kết đầu tư, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe độc lập và bảo hiểm sức khỏe bổ trợ cho bảo hiểm nhân thọ) và kinh doanh tái bảo hiểm.



Năm 2022: Công ty bảo hiểm Prudential Việt Nam chi trả quyền lợi 9.500 tỷ đồng

Trong một tuyên bố, công ty cho biết đang chăm sóc 1,6 triệu khách hàng với đội ngũ hơn 200.000 tư vấn viên chuyên nghiệp, 360 văn phòng tổng đại lý, văn phòng giao dịch và trung tâm phục vụ khách hàng tại 63 tỉnh thành trên cả nước, cùng mạng lưới 8 ngân hàng đối tác uy tín và hệ thống bảo lãnh viện phí tại hơn 366 bệnh viện và phòng khám.

Hồi giữa tháng 6/2023, Prudential Việt Nam và VIB thông báo gia hạn thỏa thuận hợp tác chiến lược đến năm 2036.

“Việc gia hạn thỏa thuận hợp tác chiến lược phân phối bảo hiểm thông qua ngân hàng (bancassurance) nhằm hiện thực hóa mục tiêu của hai doanh nghiệp trong việc củng cố niềm tin của khách hàng, thúc đẩy mạnh mẽ xu thế phát triển của “thế hệ bancassurance mới”, góp phần lành mạnh hóa và phát triển bền vững mảng kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng tại Việt Nam”, thông cáo khi đó nêu.

Ngành bảo hiểm đóng góp tích cực vào quá trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến hết tháng 4/2023, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 708,4 nghìn tỷ đồng. Ngành bảo hiểm dự kiến đạt quy mô đạt khoảng 3 – 3,3% GDP vào năm 2025.

Trong năm 2022, toàn bộ ngành bảo hiểm nhân thọ đang thực hiện chi trả trên 42.000 tỷ đồng, trong đó, Prudential chiếm 25% tổng số tiền chi trả với gần 9.600 tỷ đồng.

Hơn 1.600 tỷ đồng đã được chi trả cho hơn 150.000 trường hợp với các quyền lợi tử vong, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, bệnh hiểm nghèo và dịch vụ chăm sóc y tế, tăng 35% so với năm 2021.

Tính riêng kênh hợp tác ngân hàng (Bancassurance) tại Prudential, số ca chi trả và số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm tăng, lần lượt là 64% và 69% so với năm 2021.