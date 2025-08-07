Thanh Thủy bật khóc nức nở khi làm 1 việc giống với Thùy Tiên, chuyện gì đây?

Từ sau khi Hoa hậu Thùy Tiên dính vào bê bối, nhiều fan sắc đẹp đã nhận ra nàng hậu đang dần thay thế những vị trí của đàn chị chính là Thanh Thủy. Không chỉ "soán ngôi" Thùy Tiên trong các hoạt động thương mai, Thanh Thủy còn trở thành mỹ nhân góp mặt trong rất nhiều sự kiện cộng đồng, xã hội. Mới đây nhất, Thanh Thủy còn đến Angola để làm thiện nguyện - đây cũng là nơi Thùy Tiên từng có chuyến từ thiện gây sốt trên MXH. Thời điểm đến Châu Phi giúp đỡ người dân gặp khó khăn cũng là lúc mối quan hệ giữa Thùy Tiên - Quang Linh trở nên rầm rộ hơn.

Trở lại nơi từng có dấu ấn đậm nét của đàn chị, Hoa hậu Thanh Thủy cũng được người dân tại đây chào đón nồng nhiệt. Nhiều người còn chạy theo xe, mang nông sản địa phương đến đến tặng cho Hoa hậu Quốc tế. Như Thùy Tiên, Thanh Thủy cũng đã thăm hỏi và có hành động thiết thực để hỗ trợ bà con khó khăn.

Mới đây, một đoạn clip bắt cận khoảnh khắc Thanh Thủy khóc nức nở được lan truyền trên khắp các diễn đàn. Nguyên nhân khiến nàng hậu gen Z xúc động mạnh là do chứng kiến quá nhiều hoàn cảnh, cuộc sống khó khăn của người dân tại Angola. Nhìn hình ảnh này của Thanh Thủy, nhiều cư dân mạng cũng gợi nhớ về những việc làm của Thùy Tiên cách đây 3 năm.

Hoa hậu Thanh Thủy khóc nức nở khi trở lại nơi Thùy Tiên từng làm thiện nguyện

Hoa hậu Thanh Thủy liên tục lau nước mắt khi trực tiếp chứng kiến cuộc sống nhiều thiếu tốn của bà con

Nàng hậu cũng được chào đón không thua kém Thùy Tiên 3 năm trước

Thanh Thủy được cho là đang thay thế hình ảnh Thùy Tiên trong mắt công chúng

Vào tháng 7/2022, Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlog đến Angola làm thiện nguyện và để lại nhiều dấu ấn trong mắt công chúng. Khi được hỏi về chuyến đi này, Thùy Tiên từng chia sẻ với chúng tôi: "Nếu ai thường xuyên theo dõi tôi thì cũng sẽ biết trước đó tôi đã thực hiện rất nhiều dự án ở Việt Nam. Bản thân là một Hoa hậu Hoà bình Quốc tế, thế nên tôi nghĩ việc mình thực hiện thiện nguyện ở nước ngoài cũng là một hành động tốt, là một cách để đưa hình ảnh đẹp về con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới.

Tôi sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc chứng kiến thực tế cuộc sống của người dân ở châu Phi. Không chỉ người dân ở đó mà cả người Việt tại châu Phi cũng cho tôi thấy được một cuộc sống rất khác. Với bản thân tôi, tôi thật sự học được rất nhiều và cảm thấy biết ơn mọi thứ trong cuộc sống này".

Thùy Tiên từng có chuyến từ thiện được nhiều người chú ý cùng Quang Linh Vlogs tại Angola

Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 từng bị đánh giá là "trầm lắng", "mờ nhạt" sau đăng quang, lại có cú lội ngược dòng ngoạn mục trong năm 2024. Việc cô đăng quang Miss International - đấu trường nhan sắc nằm trong nhóm Big 4 thế giới không chỉ là chiến thắng mang tính lịch sử cho Việt Nam mà còn đưa Thanh Thủy vượt lên trên cả những cái tên từng được xem là "đỉnh cao" trước đó. Từ một nàng hậu hiền lành, ít phát ngôn, Thanh Thủy ngày càng cho thấy độ chín trong thần thái, sự chuẩn bị chỉn chu khi xuất hiện trước truyền thông và khả năng truyền cảm hứng rõ nét thông qua những hoạt động cộng đồng. Hình ảnh của cô được đánh giá là sạch, tích cực và đáng tin cậy.

Trong sự nghiệp của mình, Thanh Thủy nhiều lần bị so sánh với Thùy Tiên, Bảo Ngọc - 2 nàng hậu cũng đăng quang quốc tế. Liên quan đến vấn đề này, nàng hậu gen Z từng chia sẻ với chúng tôi: "Tôi đã nhận những câu hỏi như thế này rất nhiều từ lúc mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Đến bây giờ, trước câu hỏi này thì tôi vẫn giữ một lập trường như cũ, chính là mỗi nàng hậu sẽ có hành trình và những cột mốc khác nhau. Việc của tôi ở hiện tại là cố gắng làm việc để từ từ rồi mọi người sẽ công nhận mình".



Khi được hỏi cảm giác khi được gọi là nàng hậu "hot nhất hiện tại", Thanh Thủy từng chia sẻ với chúng tôi: "Tôi nghĩ đó là lời khen của khán giả dành cho mình. Tôi sẽ dùng điều đó làm động lực để cố gắng hơn nữa trong hành trình sắp tới của mình".