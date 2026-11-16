HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thanh Thảo, Quang Dũng, Đan Trường hội ngộ tại Mỹ, Jennifer Phạm trao vương miện cho tân hoa hậu

A LY
|

Thanh Thảo, Quang Dũng, Đan Trường nhận được nhiều sự cổ vũ của khán giả khi hát tại đêm chung kết Miss Business World 2026. Trong khi đó, hoa hậu Jennifer Phạm nổi bật khi ngồi "ghế nóng".

Chung kết Miss Business World 2026 diễn ra tối 14/11 tại bang California, Mỹ. Đây là mùa giải đầu tiên của cuộc thi được tổ chức tại Mỹ với sự tham gia của các nữ doanh nhân đến từ nhiều tiểu bang, tranh tài ở hai bảng A và B.

Thanh Thảo, Quang Dũng, Đan Trường hội ngộ tại Mỹ, Jennifer Phạm trao vương miện cho tân hoa hậu - Ảnh 1.

Jennifer Phạm đảm nhận vị trí trưởng ban giám khảo.

Thanh Thảo, Quang Dũng, Đan Trường hội ngộ tại Mỹ, Jennifer Phạm trao vương miện cho tân hoa hậu - Ảnh 2.

Jennifer Phạm và nhà sáng lập cuộc thi Đặng Gia Bena trao vương miện cho hoa hậu.

Ở bảng A, danh hiệu Miss Business World 2026 thuộc về Anna Nga Vũ (Vũ Thị Nga) đến từ Kansas City, Missouri. Cô nhận vương miện từ nhà sáng lập cuộc thi Đặng Gia Bena và trưởng ban giám khảo hoa hậu Jennifer Phạm.

Trong phần thi ứng xử, trước câu hỏi về những giá trị muốn lan tỏa nếu đăng quang, Anna Nga Vũ cho biết: "Tôi muốn kết nối nữ doanh nhân, giúp chị em lập nghiệp và tự chủ tài chính; đồng hành với những phụ nữ làm lại sau vấp ngã để trở nên tốt hơn, tạo giá trị cho cộng đồng. Phụ nữ có sức mạnh riêng khi có người đồng hành. Với tôi, vương miện chính là trách nhiệm".

Thanh Thảo, Quang Dũng, Đan Trường hội ngộ tại Mỹ, Jennifer Phạm trao vương miện cho tân hoa hậu - Ảnh 3.

2 tân hoa hậu bảng A và B của cuộc thi.

Anna Nga Vũ hiện sinh sống tại Kansas City, Missouri. Theo thông tin từ ban tổ chức, cô có hơn 20 năm hoạt động trong ngành nail và đang sở hữu hai cơ sở kinh doanh tại Mỹ. Ngoài ra, cô chuẩn bị triển khai dự án trang trại gà cung ứng trứng sạch, dự kiến đi vào hoạt động năm 2028.

Ở Bảng B, danh hiệu Mrs Business World 2026 được trao cho Christine Chau, đến từ Boston, Massachusetts. Cô đồng thời nhận hai giải phụ là Người đẹp yêu thích nhất và Người đẹp Thời trang.

Thanh Thảo, Quang Dũng, Đan Trường hội ngộ tại Mỹ, Jennifer Phạm trao vương miện cho tân hoa hậu - Ảnh 4.

Thanh Thảo và Quang Dũng hát tại cuộc thi.

Thanh Thảo, Quang Dũng, Đan Trường hội ngộ tại Mỹ, Jennifer Phạm trao vương miện cho tân hoa hậu - Ảnh 5.

Đan Trường vừa hát vừa dẫn các thí sinh trình diễn.

Đêm chung kết còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Việt Nam như Thanh Thảo, Đan Trường, Quang Dũng... Về phần thi sắc đẹp, các thí sinh lần lượt trình diễn trang phục áo dài và dạ hội. Ban giám khảo gồm hoa hậu Jennifer Phạm, hoa hậu Bạch Mai, hoa hậu An Võ, hoa hậu Nguyễn Mỹ Linh...

Ở Bảng A, ngoài hoa hậu còn có các giải á hậu: Á hậu 1 là Trang Le Canavan, á hậu 2 là Tiffany Nghi La, á hậu 3 là Mỹ Uyên. Ở Bảng B, á hậu 1 là Tiffany Le, á hậu 2 là Linh Tran, á hậu 3 là Cuc Dana Huynh.

NSND Xuân Bắc bị một cô bạn chê già: "Không buồn cũng chả giận"
Tags

Thanh Thảo

Quang Dũng

Đan Trường

Jennifer Phạm.

Miss Business World 2026

Mỹ

Anna Nga Vũ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Nguyễn Ngọc Vũ 29 tuổi - đối tượng rửa tiền hơn 200 tỷ đồng cho các nhóm tội phạm

Lời khai của Nguyễn Ngọc Vũ 29 tuổi - đối tượng rửa tiền hơn 200 tỷ đồng cho các nhóm tội phạm

03:04
Diễn viên Hoàng Mèo khai gì tại cơ quan công an sau khi bị bắt?

Diễn viên Hoàng Mèo khai gì tại cơ quan công an sau khi bị bắt?

01:13
Lời khai hối hận của diễn viên Tấn Bo tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Lời khai hối hận của diễn viên Tấn Bo tại cơ quan công an sau khi bị bắt

01:16
Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

01:02
Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

01:37
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner đời mới tiếp tục lộ diện trên đường, hé lộ lưới tản nhiệt kiểu Hilux

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner đời mới tiếp tục lộ diện trên đường, hé lộ lưới tản nhiệt kiểu Hilux

01:25
Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

02:01
Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

01:14
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại