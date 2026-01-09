Thành quả không ngờ bên trong nhà vườn của Mỹ Tâm sau 4 năm

Mỹ Tâm tên thật là Phan Thị Mỹ Tâm, sinh năm 1981 tại Đà Nẵng trong một gia đình đông anh em, không có ai theo đuổi nghệ thuật. Tuy gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng Mỹ Tâm lại sớm bộc lộ năng khiếu, đam mê ca hát.

Cô từng học ballet suốt 3 năm rồi chuyển sang học guitar, organ. Nhờ đó, Mỹ Tâm có được khả năng cảm nhạc tốt, cảm nhận nhịp chắc chắn, nhạy bén.

Ca sĩ Mỹ Tâm.

Sự nghiệp của Mỹ Tâm bắt đầu mở ra vào năm 1998 khi cô trở thành ca sĩ độc quyền cho trung tâm Vafaco, được dẫn dắt và lăng xê bởi nhạc sĩ Nguyễn Hà. Ca khúc thu âm đầu tiên của Mỹ Tâm là Nhé anh ngay lập tức đã thành hit, đưa tên tuổi cô ra khắp công chúng, với hình ảnh mái tóc ngắn cá tính.

Cô là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của Vbiz, được công chúng yêu mến suốt nhiều năm qua nhờ tài năng, đời tư kín tiếng và hình ảnh gần gũi.

Ngoài sự nghiệp rực rỡ, "Họa mi tóc nâu" còn khiến công chúng trầm trồ bởi khối tài sản "khủng", đặc biệt là 2 cơ ngơi tại Tp.HCM: Một tọa lạc ngay trung tâm thành phố, một là khu nhà vườn rộng hàng nghìn mét vuông ở ngoại ô.

Cả hai cơ ngơi từng lộ diện thoáng qua trong một vài video hậu trường hoặc những buổi livestream trò chuyện cùng khán giả.

Dù chưa từng công khai giá trị cụ thể, nhưng chỉ cần nhìn vào vị trí đắc địa, diện tích cùng cách bài trí tinh tế, nhiều người đã ước tính tổng giá trị của hai bất động sản này có thể lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng.

Hình ảnh hiếm hoi về mặt tiền căn nhà từng được chia sẻ trên MXH.

Giữa lòng đô thị sầm uất, Mỹ Tâm sở hữu căn biệt thự 5 tầng nằm ngay mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - một trong những trục đường đắt đỏ bậc nhất Tp.HCM. Căn biệt thự, dù đã xuất hiện lấp thoáng qua trong một vài video hậu trường, nhưng phần lớn không gian bên trong vẫn được nữ ca sĩ giữ kín, đúng với phong cách kín đáo, điềm đạm vốn có của cô.

Trái ngược hoàn toàn với sự nhộn nhịp phố thị, cơ ngơi thứ hai của Mỹ Tâm là khu nhà vườn rộng hàng nghìn mét vuông tại Củ Chi - nơi cô gọi vui là "chốn điền viên" của mình.

Căn nhà từng được nữ ca sĩ chia sẻ trong vài khoảnh khắc đời thường đầu năm 2023, khiến fan không khỏi ngỡ ngàng vì quy mô chẳng khác gì một khu nghỉ dưỡng sinh thái.

Nữ ca sĩ trồng nhiều cây ăn trái trong biệt phủ rộng lớn ở ngoại ô thành phố.

Mỗi mùa, khu vườn đều thay áo mới như xoài, mít, chôm chôm, bưởi, táo, ổi… đua nhau sai quả. Có thời điểm, một cây xoài trong vườn cho tới 600 - 700 trái. Cô từng hào hứng chia sẻ hình ảnh tự tay hái xoài, rửa sạch rồi ép nước, pha trà trái cây hoặc làm sinh tố, những thú vui giản dị khiến người hâm mộ thích thú.

Qua một đoạn video được ca sĩ Mỹ Tâm đăng tải mới đây, ghi lại khoảnh khắc đi dạo bên trong ngôi nhà sân vườn rộng lớn của mình. Trong clip, nữ ca sĩ hào hứng khoe cây vú sữa được trồng từ cách đây 4 năm, nay đã ra quả sum suê.

Mỹ Tâm khoe thành quả trong sân vườn sau 4 năm chăm sóc.

Mỹ Tâm cho biết, chỉ cách đây không lâu, những quả vú sữa trên cành còn nhỏ nhưng hiện tại đã lớn nhanh, trông căng tròn và rất bắt mắt. Hình ảnh những chùm quả sai trĩu giữa không gian xanh mát khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Không chỉ dừng lại ở việc khoe thành quả sau thời gian dài chăm sóc, Mỹ Tâm còn hài hước tiết lộ dự định sẽ hái vú sữa để mang tặng khán giả trong một dịp đặc biệt. "Nghĩ cảnh xách cả giỏ vú sữa đầy, mang tặng mọi người và giới thiệu là nhà trồng đã thấy vui", nữ ca sĩ chia sẻ.

Clip cũng hé lộ phần nào cảnh tượng đặc biệt bên trong căn nhà sân vườn rộng lớn của Mỹ Tâm. Không gian sống được bao phủ bởi nhiều loại cây trái, tạo cảm giác yên bình, trong lành. Giọng ca Họa Mi Tóc Nâu cũng không quên gửi lời cảm ơn đến người chăm sóc khu vườn, giúp cây cối phát triển tốt và cho ra những "quả ngọt" đúng nghĩa.

Một chỗ chill ban đêm ngắm cảnh sao.

Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống giản dị, gần gũi với thiên nhiên của Mỹ Tâm. Nữ ca sĩ với hình ảnh thong thả dạo vườn, vui vẻ khoe cây trái mang lại cảm giác rất đời, rất thật, khác xa với sự hào nhoáng thường thấy của một ngôi sao hạng A.

Được biết, đây là không gian sống rộng rãi, tách biệt với sự ồn ào của phố thị, nơi nữ ca sĩ dành nhiều thời gian nghỉ ngơi sau lịch trình làm việc dày đặc. Khuôn viên ngôi nhà cũng được thiết kế theo phong cách sân vườn, trồng nhiều loại cây xanh và cây ăn trái, tạo nên bầu không khí trong lành, thư thái.

Hình ảnh đời thường của Mỹ Tâm nhận được sự yêu mến của nhiều khán giả.

Không gian sống xanh mát, yên tĩnh cũng phản ánh phần nào tính cách của Mỹ Tâm: Giản dị, chậm rãi và hướng về những giá trị bền vững. Dù sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, nữ ca sĩ vẫn lựa chọn cho mình lối sống kín đáo, tránh xa thị phi. Chính điều đó đã giúp Mỹ Tâm giữ vững hình ảnh đẹp trong lòng công chúng suốt nhiều năm qua, không chỉ với tư cách một nghệ sĩ tài năng mà còn là một người sống chân thành, gần gũi.