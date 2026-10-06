Thành phố trẻ nhất Việt Nam quy hoạch hơn 1.100 ha đất cho 1 mục tiêu quan trọng, hút loạt dự án nghìn tỷ của các “ông lớn” danh tiếng từ Hà Nội về đầu tư

Trong xu hướng mở rộng không gian đào tạo ra ngoài khu vực nội đô Hà Nội, nhiều trường đại học lớn đang lên kế hoạch xây dựng cơ sở mới, mở phân hiệu tại các địa phương lân cận. Trong đó, thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 của cả nước đang thu hút sự quan tâm của nhiều cơ sở giáo dục đại học.

Điểm hẹn mới đầy tiềm năng của các trường đại học danh tiếng

Mới đây, ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh, chủ trì buổi làm việc với Đại học Bách khoa Hà Nội về tình hình triển khai dự án cơ sở đào tạo tại địa phương. Theo định hướng, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến phát triển cơ sở đào tạo của Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội tại Bắc Ninh, tập trung vào các ngành kỹ thuật và công nghệ.

Trước đó, nhiều trường đại học lớn cũng đã đề xuất xây dựng cơ sở mới tại Bắc Ninh, với quy mô lớn và vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó có Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội…

Một dự án đáng chú ý là cơ sở mới của Trường Đại học Ngoại thương tại Bắc Ninh, có quy mô khoảng 33 ha. Trong bối cảnh quỹ đất và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo tại các cơ sở hiện nay của trường ở Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh còn hạn chế, dự án được kỳ vọng tạo thêm không gian phát triển, đáp ứng định hướng xây dựng trường thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực.

Tháng 6/2026, Viện Quy hoạch Kiến trúc Bắc Ninh phối hợp với UBND phường Đồng Nguyên thẩm định, thông qua hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường. Dự án dự kiến khởi công đầu năm 2027, với kinh phí triển khai giai đoạn 1 khoảng 1.150 tỷ đồng.

Vị trí dự án các trường đại học dự kiến xây cơ sở ở Bắc Ninh. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh

Học viện Hàng không Việt Nam và Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cũng đã làm việc với lãnh đạo địa phương, đề xuất xây dựng cơ sở đào tạo mới tại Bắc Ninh với quy mô trên 10 ha.

Theo đề xuất, cơ sở mới Học viện Hàng không Việt Nam có quy mô đào tạo từ 5.000 đến 10.000 sinh viên, tập trung vào các ngành như Kỹ thuật hàng không, Kinh tế hàng không, Logistics, Điện - điện tử hàng không…, góp phần cung cấp nguồn nhân lực phục vụ hoạt động của sân bay Gia Bình khi đi vào khai thác.

Trường Đại học Luật Hà Nội, cơ sở Bắc Ninh, có diện tích gần 28 ha, rộng gấp khoảng 20 lần so với cơ sở chính tại Hà Nội (1,4 ha). Ảnh: Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội



Trước đó, cơ sở 2 Trường Đại học Luật Hà Nội với tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng đã bắt đầu đón sinh viên trong năm 2026. Trường Đại học Công nghệ Đông Á khánh thành cơ sở mới vào tháng 8/2026, với diện tích khoảng 8 ha và quy mô phục vụ 15.000 sinh viên. Học viện Chính sách và Phát triển - Phân hiệu Bắc Ninh cũng được cấp phép đào tạo trong năm nay.

Trước làn sóng các trường tại Hà Nội đổ về, Bắc Ninh có một số cơ sở giáo dục đại học hoạt động ổn định như Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang…

Vì sao Bắc Ninh hút các dự án giáo dục đại học nghìn tỷ?

Nằm sát Hà Nội và thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Bắc Ninh có lợi thế về vị trí địa lý và kết nối giao thông với Thủ đô. Bên cạnh cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và hệ thống quốc lộ, đường tỉnh, dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình - Hà Nội dài khoảng 41,3 km, tổng mức đầu tư khoảng 83.000 tỷ đồng, đang được triển khai nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa hai địa phương.

Hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư đồng bộ tạo điều kiện để các trường đại học mở rộng không gian đào tạo ra ngoài khu vực nội đô, đồng thời duy trì liên kết với Hà Nội. Đây cũng là một trong những cơ sở để Bắc Ninh định hướng hình thành các khu đô thị đại học, thu hút các trường chuyển cơ sở hoặc mở phân hiệu tại địa phương.

Trong Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương định hướng hình thành 2 khu đô thị đại học với tổng diện tích hơn 1.115 ha. Song song với việc bố trí quỹ đất, Bắc Ninh triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư nhằm tạo điều kiện cho các trường xây dựng cơ sở mới.

Đồ án quy hoạch chi tiết dự án đầu tư xây dựng cơ sở mới của Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: Cổng thông tin điện tử phường Đồng Nguyên

Tháng 5/2025, địa phương thông qua chủ trương hỗ trợ ngân sách đối với 4 dự án của Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và cơ sở đào tạo thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội. Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là 720 tỷ đồng, tập trung vào các hạng mục giải phóng mặt bằng, san lấp và xây dựng hạ tầng kỹ thuật ban đầu.

Trước đó, Bắc Ninh đã hỗ trợ hơn 137 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho dự án cơ sở 2 của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Bên cạnh vị trí và chính sách hỗ trợ đầu tư, sức hút của Bắc Ninh còn đến từ nền tảng kinh tế công nghiệp phát triển, tạo điều kiện để các trường đại học gắn kết hoạt động đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp năng động và phát triển hàng đầu cả nước, Bắc Ninh đang có nhu cầu tuyển dụng nhân lực chất lượng cao. Ảnh: Báo Bắc Ninh



Thành phố Bắc Ninh được mệnh danh là “thủ phủ công nghiệp” của miền Bắc, tập trung nhiều tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp FDI trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao, cơ khí và sản xuất như Samsung, Amkor, Foxconn... Địa bàn hiện có 39 khu công nghiệp và 94 cụm công nghiệp, thu hút hàng nghìn dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 50 tỷ USD.

Quy mô công nghiệp ngày càng mở rộng kéo theo nhu cầu nhân lực, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Theo Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, địa phương định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp điện tử với trọng tâm là bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo.

Trong bối cảnh đó, việc thu hút các trường đại học lớn được kỳ vọng sẽ tạo nguồn cung nhân lực có chuyên môn phù hợp, đáp ứng nhu cầu của kinh tế thành phố.