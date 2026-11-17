Dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Mới đây, Công ty cổ phần Năng lượng môi trường Đồng Nai (thuộc Tập đoàn AMACCAO) đã tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà máy điện rác Định Quán giai đoạn 1 tại ấp 1, xã La Ngà. Đây là dự án điện rác đầu tiên được triển khai trên địa bàn thành phố Đồng Nai, với tổng vốn đầu tư 2.610 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 9,5ha. Dự án Nhà máy điện rác Định Quán giai đoạn 1 được phát triển trên cơ sở nhà máy xử lý chất thải hiện hữu tại khu vực Túc Trưng, đã hoạt động từ năm 2015. Dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư để chuyển đổi sang công nghệ đốt rác phát điện hiện đại, góp phần giảm chôn lấp và nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên từ chất thải.

Nhà máy ứng dụng công nghệ đốt rác phát điện tiên tiến, phù hợp với đặc tính rác thải sinh hoạt tại Việt Nam, nhất là rác chưa phân loại, có độ ẩm cao, nhiệt trị thấp; đồng thời có khả năng xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. Công nghệ này giúp xử lý chất thải, đồng thời tận dụng nhiệt sinh ra trong quá trình đốt để phát điện, góp phần giảm lượng rác phải chôn lấp.

Bên cạnh 750 tấn rác sinh hoạt, nhà máy còn có khả năng xử lý thêm 200 tấn chất thải rắn công nghiệp thông thường mỗi ngày. Khi hoàn thành, nhà máy có tổng công suất xử lý 950 tấn chất thải/ngày đêm, công suất phát điện 18,5MW.

Khu vực triển khai dự án nhà máy điện rác đầu tiên của thành phố Đồng Nai. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn AMACCAO cho biết, các chỉ tiêu về khí thải và bụi của nhà máy được thiết kế đáp ứng, vượt các tiêu chuẩn của Việt Nam, hướng đến những tiêu chuẩn khắt khe của các nước phát triển. Nước thải sau xử lý bảo đảm đạt tiêu chuẩn Cột A, theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Các chỉ tiêu phát thải sẽ được giám sát thông qua hệ thống quan trắc trực tuyến, truyền dữ liệu trực tiếp về Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời công khai tại cổng nhà máy để người dân theo dõi.

Theo kế hoạch dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý II/2028. AMACCAO đặt mục tiêu đưa nhà máy vận hành trước thời hạn được phê duyệt, thi công theo nguyên tắc song song, cuốn chiếu giữa hạ tầng, kết cấu chính với nhập khẩu và lắp đặt thiết bị.

phối cảnhDự án Nhà máy Điện rác Định Quán, Đồng Nai - Giai đoạn 1 (Ảnh: Tập đoàn AMACCAO).

Thành phố Đồng Nai hiện phát sinh hơn 2.600 tấn chất thải sinh hoạt mỗi ngày. Dự báo đến năm 2030, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tăng lên khoảng 3 ngàn tấn/ngày.

Thời gian qua, thành phố đã có chủ trương đầu tư dự án đốt rác phát điện từ nguồn ngân sách. Cùng với đó, thành phố khuyến khích, đề nghị các chủ đầu tư khu xử lý chất thải đổi mới công nghệ xử lý để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, giảm chôn lấp chất thải, bổ sung nguồn năng lượng tái tạo cho phát triển kinh tế - xã hội nhưng vẫn chưa có dự án được triển khai.

Vì vậy, việc triển khai dự án nhà máy xử lý chất thải có công nghệ hiện đại, công suất phù hợp, đáp ứng yêu cầu môi trường và có khả năng thu hồi năng lượng này có ý nghĩa lâu dài đối với quá trình phát triển của thành phố.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, quy hoạch địa phương có 10 dự án điện rác với tổng công suất phát điện 161,5 MW. Mục tiêu của Đồng Nai là đến năm 2030 chấm dứt hoàn toàn việc chôn lấp trực tiếp chất thải rắn sinh hoạt, chuyển sang các công nghệ xử lý kết hợp tái chế và thu hồi năng lượng.

Tính đến năm 2026, thành phố Đồng Nai (được thành lập trực thuộc Trung ương từ ngày 30/04/2026 trên cơ sở toàn bộ tỉnh Đồng Nai) là thành phố trực thuộc Trung ương rộng nhất Việt Nam.



