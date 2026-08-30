Thành phố nhỏ nhất Việt Nam hút loạt “ông lớn” đầu tư vào lĩnh vực này, xây tổ hợp mới trăm tỷ rộng đến 100.000 m²: Vingroup, FPT cùng “đổ bộ”

Hải Phòng là thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích nhỏ nhất cả nước, khoảng 3.195 km², sở hữu quy mô kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu. Địa phương này đang xuất hiện ngày càng nhiều dự án giáo dục quy mô lớn, được đầu tư bài bản.

Loạt cơ sở giáo dục mới đang hình thành

Tháng 3/2026, Tập đoàn Giáo dục EQuest tổ chức lễ khởi công Tổ hợp Giáo dục Bắc sông Cấm tại Hải Phòng. Dự án có tổng diện tích 71.559 m2, được quy hoạch theo mô hình tích hợp từ giáo dục phổ thông đến đại học, với quy mô đào tạo khoảng 20.000 học sinh, sinh viên.

Tổ hợp gồm hai khối chính là đại học và trường liên cấp. Trong đó, khối đại học tập trung vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, STEM, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ y tế, chăm sóc sức khỏe, logistics, khoa học dữ liệu và quản trị kinh doanh.

Phân hiệu Trường Đại học Phú Xuân tại Hải Phòng sẽ là đơn vị đào tạo trọng tâm. Dự án cũng dự kiến triển khai chương trình hợp tác với Keiser University của Mỹ. Song song với khối đại học, tổ hợp sẽ phát triển hệ thống trường liên cấp với các chương trình song ngữ và quốc tế.

Phối cảnh dự án Tổ hợp Giáo dục Bắc Sông Cấm của Tập đoàn Giáo dục EQuest

Cũng trong tháng 3/2026, Tập đoàn FPT khởi công Tổ hợp Giáo dục FPT Hải Phòng tại phường Phù Liễn với tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng. Dự án có quy mô 10ha, tương đương 100.000 m2, dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 5.800 học sinh, sinh viên.

Tổ hợp được định hướng đào tạo xuyên suốt từ phổ thông liên cấp đến cao đẳng thực hành, đại học và sau đại học. Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến đi vào hoạt động từ đầu năm 2027.

Trong khi đó, hệ thống Vinschool của tập đoàn Vingroup cũng đang tiếp tục mở rộng tại Hải Phòng với trường liên cấp mới tại Vinhomes Royal Island. Công trình này vừa động thổ tháng 4/2026, được xây dựng trên quỹ đất 2,72ha, gồm 120 lớp học, dự kiến hoàn thiện vào quý I/2027 và có thể đón khoảng 3.400 học sinh.

Hải Phòng ngày càng hút các “ông lớn” giáo dục

Trước khi đầu tư mạnh các dự án mới, cả 3 tập đoàn này đã từng bước xây dựng sự hiện diện trong lĩnh vực giáo dục tại Hải Phòng.

Vingroup đưa hệ thống Vinschool đến thành phố từ năm 2018. Hiện Hải Phòng có 4 cơ sở thuộc hệ thống này, gồm trường mầm non và các cơ sở giáo dục phổ thông liên cấp, với hơn 5.000 học sinh theo học. Vinschool Imperia đạt chứng nhận của Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS) năm 2024, cho thấy sự phát triển của mô hình giáo dục chất lượng cao, theo chuẩn quốc tế tại Hải Phòng.

Vinschool Imperia

Với FPT, hệ sinh thái giáo dục của tập đoàn đã hiện diện tại Hải Phòng từ năm 2021, với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic và sau đó là Trường THCS và THPT FPT Hải Phòng. Tổ hợp Giáo dục FPT Hải Phòng khi hoàn thành sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái này với trường phổ thông liên cấp, đồng thời bổ sung hoạt động đào tạo đại học và sau đại học tại thành phố.

Trong khi đó, EQuest bắt đầu mở rộng hệ sinh thái giáo dục tại Hải Phòng trong khoảng 2 năm trở lại đây. Hiện tập đoàn có 3 cơ sở giáo dục phổ thông tại Hải Phòng và khu vực lân cận, gồm Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội - cơ sở Hải Phòng, Trường Liên cấp Newton Hải Dương và Trường Liên cấp Alpha Hải Phòng, với hơn 1.000 học sinh theo học.

Trong giai đoạn phát triển mới, thành phố xác định giáo dục - đào tạo, đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới tăng trưởng bền vững.

Trường THCS và THPT FPT Hải Phòng

Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, đến năm 2030, Hải Phòng cần bổ sung khoảng 127.800 lao động, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực có hàm lượng tri thức và công nghệ cao như công nghệ thông tin, khoa học - kỹ thuật, logistics, y tế và dịch vụ chất lượng cao. Đây cũng là những lĩnh vực đang dần được đưa vào định hướng đào tạo của các cơ sở giáo dục mới.

Trong bối cảnh đó, sự góp mặt và tiếp tục mở rộng đầu tư của EQuest, FPT và Vingroup đang góp phần đa dạng hóa hệ thống giáo dục tại Hải Phòng, từ mầm non, phổ thông đến giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng và đại học. Đặc biệt, việc hình thành các tổ hợp giáo dục quy mô lớn, gắn với công nghệ và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, được xem là một phần trong quá trình hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển dài hạn của thành phố.

Khi các dự án mới đi vào hoạt động, Hải Phòng không chỉ có thêm những cơ sở đào tạo thu hút hàng chục nghìn học sinh, sinh viên, mà còn từng bước hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục để đáp ứng nhu cầu nhân lực của một trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics và công nghệ trọng điểm miền Bắc.