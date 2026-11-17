UBND TP Hải Phòng vừa có quyết định cho thuê hơn 103ha đất, giao khu vực biển để xây dựng 4 bến cảng số 9, 10, 11 và 12 tại Lạch Huyện. Trước đó, thành phố cũng đã giao đất và khu vực biển để triển khai bến số 7 và 8. Tổng vốn đầu tư của 6 bến cảng này gần 37.638 tỷ đồng.

UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 4883/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện thuê đất, giao khu vực biển để thực hiện dự án xây dựng các bến cảng số 9, 10, 11 và 12 tại khu bến Lạch Huyện, đặc khu Cát Hải.

Theo quyết định, doanh nghiệp được thuê hơn 1,03 triệu m² đất, tương đương 103,65ha, đồng thời được giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển xây dựng dự án. Hình thức thuê đất là trả tiền hằng năm, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Thời hạn sử dụng đất và khu vực biển đến ngày 8/7/2095, tương ứng với thời hạn hoạt động của dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trước đó, ngày 14/7/2025, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã ban hành quyết định chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện là nhà đầu tư thực hiện dự án. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án được phê duyệt vào tháng 9/2026.

Dự án đầu tư xây dựng các bến cảng số 9, 10, 11 và 12 tại khu bến Lạch Huyện có tổng vốn đầu tư khoảng 24.845,6 tỷ đồng. quy mô khoảng 146,2ha.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định mốc giới, tổ chức bàn giao đất và khu vực biển trên thực địa, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, doanh nghiệp chỉ được triển khai dự án sau khi hoàn thành các thủ tục về bảo vệ môi trường và bảo đảm công nghệ sử dụng đáp ứng quy định pháp luật.

Lạch Huyện có thêm 6 bến cảng, tổng vốn gần 38.000 tỷ đồng

Không chỉ có 4 bến cảng mới được giao đất, khu bến Lạch Huyện còn đang triển khai thủ tục đối với 2 bến số 7 và 8.

Cụ thể, ngày 27/10/2026, UBND TP Hải Phòng ban hành quyết định cho Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thuê 52,54ha đất và khu vực biển để thực hiện dự án xây dựng bến số 7 và 8.

Trong diện tích này có 8.752,7m² đất bằng chưa sử dụng, không phải thực hiện giải phóng mặt bằng và 51,67ha khu vực biển. Tổng vốn đầu tư dự án được công bố ở mức 12.792,64 tỷ đồng.

Như vậy, cộng với dự án bến số 9-12, tổng vốn đầu tư của 6 bến cảng mới tại Lạch Huyện đạt khoảng 37.638 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, khu bến Lạch Huyện hiện có 12 bến cảng theo các dự án thành phần. Trong đó, các bến số 1-6 đã đi vào hoạt động, còn các bến số 7-12 đang triển khai các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai và khu vực biển.