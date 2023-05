Thành phố New York chìm xuống trước sức nặng của những tòa nhà triệu đô?

Theo hãng CNN, hiện tượng này đã gây rắc rối đối với thành phố xung quanh biển khi mực nước biển đang tăng nhanh hơn gấp đôi so với tốc độ toàn cầu và dự kiến sẽ tăng từ 8 inch đến 30 inch vào năm 2050.

Ảnh minh họa. Nguồn: Nationalgeographic

Thêm vào đó, các nhà khoa học cũng phỏng đoán hiện tượng lún sâu có thể là do các trận mưa thường xuyên và mạnh hơn như bão tuyết và bão nhiệt đới, ảnh hưởng trực tiếp từ khủng hoảng khí hậu.

"Chúng ta vẫn phải cách đại dương một quãng đường rất xa. Tuy nhiên, chúng ta đã trải qua một vài cơn bão lớn như Sandy và Ida ở thành phố New York – khi lượng mưa lớn gây ra lũ lụt cho thành phố và một số tác động của quá trình đô thị hóa sẽ khiến nước biển tràn vào", tác giả chính của nghiên cứu Tom Parsons, Nhà địa vật lý nghiên cứu tại Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết.

Bài báo đăng trên tạp chí Earth's Future, trong đó chỉ ra các tòa nhà cao tầng ở các khu vực ven biển, ven sông và ven hồ có thể gây ra nguy cơ lũ lụt trong tương lai và các biện pháp cần được thực hiện để giảm thiểu các tác động nguy hiểm tiềm tàng.

Rủi ro thành phố chìm và bí ẩn

Các nhà nghiên cứu đã tính toán khối lượng của 1.084.954 tòa nhà tồn tại trên 5 quận của thành phố New York vào thời điểm nghiên cứu, đưa ra kết luận rằng sức nặng khoảng 1,68 nghìn tỷ pound (762 tỷ kg) – tương đương với khoảng 1,9 triệu chiếc Boeing 747-400 đầy tải. Sau đó, nhóm nghiên cứu đã sử dụng mô phỏng để tính toán tác động của trọng lực trên mặt đất, so sánh dữ liệu vệ tinh để thấy địa chất bề mặt thực tế. Phân tích này cũng phát hiện tốc độ sụt lún của thành phố.

"Mức độ sụt lún trung bình là khoảng 1-2 mm/năm, với số khu vực sụt lún lớn hơn lên khoảng 4,5 ml/ năm", ông Parsons nhận định.

"Lún" là thuật ngữ kỹ thuật chỉ sự sụt lún hoặc lắng đọng của bề mặt Trái đất do các nguyên nhân tự nhiên hoặc nhân tạo. Một nghiên cứu vào tháng 9/2022 cho thấy 44 trong số 48 thành phố ven biển đông dân nhất có nguy cơ đang chìm nhanh hơn mực nước biển dâng.

Cách tiếp cận mới nhất của nghiên cứu này là trọng lượng cụ thể của các tòa nhà ở thành phố New York đang gây ra tình trạng sụt lún vùng đất bên dưới. Tuy nhiên, không phải tất cả các vụ chìm đều là do các tòa nhà. Chuyên gia Parson cho rằng nguyên nhân có thể cũng là do các công trình xây dựng trên đất rất mềm và đất nhân tạo. Và ở những nơi khác, chúng tôi thấy hiện tượng sụt lún rất khó giải thích. Cũng có nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra, chẳng hạn như việc bơm nước ngầm.

Theo nghiên cứu, một số khu vực ở hạ lưu Manhattan, Brooklyn và Queens nằm trong số những khu vực đang chìm với tốc độ nhanh hơn mức trung bình.

"Diến biến này tương ứng với các dự án xây dựng đang diễn ra. Chúng tôi cũng nhìn thấy hiện tượng sụt lún ở đầu phía bắc của Đảo Staten mà chưa thể tìm ra lời giải thích và đã xem xét đủ thứ khác nhau - vì vậy điều đó vẫn còn là một bí ẩn", ông Parsons cho biết.

Giảm thiểu rủi ro xung quanh thành phố

Nghiên cứu cũng cho thấy tình trạng sụt lún có thể gây ra mối đe dọa lũ lụt sớm hơn hiện tượng mực nước biển dâng, và đây không chỉ xảy ra ở riêng thành phố New York.

"Đây là một vấn đề toàn cầu", nghiên cứu cho biết.

Các tác giả từ Đại học Rhode Island đã xem xét 99 thành phố trên khắp thế giới, không chỉ ven biển mà cả nội địa, và phần lớn trong số đó có vấn đề về sụt lún," ông Parsons nói, trích dẫn trường hợp của Jakarta, nơi đang chìm nhanh đến mức Chính phủ Indonesia có kế hoạch xây dựng một thành phố thủ đô mới ở nơi khác.

"Chúng tôi biết rằng mực nước biển toàn cầu đang tăng lên và các đường bờ biển đang thay đổi. Điều quan trọng là phải hiểu được tác động của hoạt động của con người, chẳng hạn như khí thải nhà kính đối với thế giới đang nóng lên của chúng ta", Nhà địa vật lý Sophie Coulson, Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Los Alamos cho biết. Nghiên cứu này cũng xem xét một yếu tố liên quan đến hoạt động của con người quan trọng mới được chú trọng gần đây — ảnh hưởng của tải trọng xây dựng đô thị đối với tình trạng sụt lún đất ven biển.

Bà Sophie Coulson cho rằng các tác giả nghiên cứu sử dụng sự kết hợp giữa mô hình máy tính, phép đo vệ tinh và dữ liệu GPS để ước tính tỷ lệ sụt lún ngắn hạn và dài hạn của các khu vực khác nhau trong thành phố và xác định nơi có nguy cơ cao nhất. Thành phố New York là một trong những khu vực ven biển đông dân cư nhất trên thế giới, hầu hết cơ sở hạ tầng quan trọng được xây dựng ở các khu vực ven biển trũng thấp.

"Hiểu cách thức và lý do tại sao cảnh quan đang thay đổi, đồng thời xác định các khu vực dễ bị lũ lụt nhất là điều cần thiết để thực hiện các bước chuẩn bị phù hợp nhằm giảm thiểu mực nước biển dâng trong tương lai", bà Sophie Coulson nhận định.