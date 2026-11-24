Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng dài hơn 35km, đi qua 8 phường, xã của Hà Nội, có quy mô 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính, kết hợp 2-4 làn đường gom hoặc hỗn hợp. Mặt cắt ngang lớn nhất của tuyến đạt 73,5m.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt phương án, vị trí công trình theo tuyến tỷ lệ 1/500 đối với Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng. Tuyến có điểm đầu tại nút giao với cầu Hồng Hà thuộc xã Mê Linh và điểm cuối tại ranh giới thành phố thuộc xã Bát Tràng, đi qua Yên Lãng, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Đây là tuyến đường trục chính đô thị, được thiết kế với 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính cùng hệ thống đường gom. Quy mô mặt cắt ngang không đồng nhất mà thay đổi theo từng khu vực, căn cứ vào vị trí tuyến so với đê Tả Hồng, hệ thống giao thông hiện hữu, khu dân cư và các công trình di tích.

Ở những đoạn nằm sát đê Tả Hồng, đại lộ có mặt cắt ngang 54m, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn đường gom phía sông. Trong khi đó, các đoạn đi xa đê có chiều rộng lớn nhất 73,5m, bố trí 6 làn xe chính và 4 làn trên hai đường gom.

Ảnh minh hoạ.

Một số đoạn tuyến được điều chỉnh thiết kế nhằm phù hợp với hiện trạng khu vực. Đoạn qua cầu Long Biên và cầu Chương Dương được thiết kế dạng bán hầm, rộng 55,5m, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Đoạn cầu vượt sông Đuống có mặt cắt ngang 56m.

Từ chân cầu khu vực Bắc Cầu đến đầu cầu Long Biên, mặt cắt tuyến còn 49,5m, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp. Phương án này được đưa ra nhằm hạn chế tác động đến các công trình di tích, tôn giáo, tín ngưỡng trong khu vực, trong đó có đền Rừng và đền Mẫu Thoải Phúc Xá.

Riêng tại Bát Tràng, đoạn đại lộ đi trùng đê rộng 44,5m, với 6 làn xe cơ giới trên tuyến chính. Đường mặt đê Bát Tràng cùng đường hiện trạng dưới chân đê phía trong được tận dụng làm đường gom, qua đó giảm diện tích giải phóng mặt bằng.

Dự kiến xây dựng 8 nút giao liên thông khác mức.

Trên tuyến dự kiến xây dựng 8 nút giao liên thông khác mức với các cầu Hồng Hà, Liên Trung, Thượng Cát, Nhật Tân, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vĩnh Tuy và Thanh Trì. Những nút giao với các tuyến đường ngang khác được tổ chức giao bằng, định hướng theo mạng lưới giao thông đã quy hoạch. Phương án thiết kế chi tiết và chỉ giới đường đỏ tại các nút giao với cầu sẽ được tiếp tục nghiên cứu khi lập dự án đầu tư xây dựng.

Đối với các công trình dọc tuyến, chính quyền 8 phường, xã được giao quản lý quy hoạch, kiến trúc và cấp phép xây dựng theo phương án đã được phê duyệt. Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan công khai hồ sơ phương án tuyến, tiếp thu và giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư.

Đầu tháng 11, Hà Nội đã phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Theo định hướng, khu vực hai bên sông sẽ phát triển thành trục xanh, văn hóa và cảnh quan trung tâm của Thủ đô, kết hợp mặt nước, bãi sông, công viên, khu dân cư, đô thị và hệ thống giao thông dọc sông, các cầu vượt sông.