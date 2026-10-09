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Thành phố giàu nhất miền Bắc đang làm đại lộ rộng 10 làn sẽ hoàn thành vào năm 2027, kết nối đến các đại đô thị của loạt ông lớn Vinhomes, Sunshine Group...

Văn Đoan
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Tuyến Tây Thăng Long dài khoảng 33km, rộng 60,5m với 10 làn xe, đi qua hàng loạt khu đô thị, dự kiến hoàn thành toàn tuyến trong năm 2027.

Đại lộ Tây Thăng Long là một trong những tuyến đường trục hướng tâm theo hướng Đông - Tây của Hà Nội, kết nối khu vực đô thị trung tâm với phía Tây Thủ đô. Tuyến đường được quy hoạch từ đường Võ Chí Công, qua khu vực Tây Hồ Tây, Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Phúc Thọ và Sơn Tây theo địa giới trước sáp nhập.

Toàn tuyến dài khoảng 33km, mặt cắt ngang rộng 60,5m với 10 làn xe. Trong đó, đường chính rộng 22,5m, hai đường gom mỗi bên rộng 14m và dải phân cách trung tâm rộng 6m. Điểm đầu tuyến giao với đường Võ Chí Công, thuộc Vành đai 2, điểm cuối kết nối Quốc lộ 32.

- Ảnh 1.

Toàn cảnh tuyến Tây Thăng Long.

Một số đoạn của tuyến đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2019, gồm đoạn từ Võ Chí Công đến Phạm Văn Đồng và đoạn từ Văn Tiến Dũng đến Tây Tựu - Thượng Cát. Các đoạn còn lại đang tiếp tục được triển khai, trong đó công tác giải phóng mặt bằng được Hà Nội đẩy nhanh từ đầu năm 2026.

Đáng chú ý, hầm chui Tây Thăng Long - Vành đai 3, sắp được khởi công. Công trình dài khoảng 0,92km, được triển khai nhằm hoàn thiện khả năng kết nối của tuyến Tây Thăng Long qua Vành đai 3.

Theo kế hoạch, toàn tuyến Tây Thăng Long được đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2027. Khi đó, tuyến đường sẽ tạo thành trục giao thông liên tục từ khu vực Võ Chí Công, qua Bắc Từ Liêm cũ, Đan Phượng cũ đến Quốc lộ 32, bổ sung thêm một hướng kết nối lớn giữa trung tâm và phía Tây Hà Nội.

- Ảnh 2.

Hơn nữa, dọc tuyến Tây Thăng Long đang tập trung hàng loạt khu đô thị và dự án bất động sản quy mô lớn. Từ khu vực phía Đông, tuyến đường kết nối với Ciputra, Starlake, sau đó đi qua khu vực phía Tây với Sunshine Tây Tựu, Sunshine Grand Capital, Noble Palace Garden, Khu đô thị sinh thái Noble River và Vinhomes Wonder Park.

Khi các đoạn còn lại được hoàn thiện, Tây Thăng Long sẽ kết nối trực tiếp với hệ thống đường vành đai và các trục hướng tâm lớn ở phía Tây Hà Nội. Tuyến đường cũng tạo thêm lựa chọn di chuyển tới Đan Phượng, Phúc Thọ và Sơn Tây, thay vì phụ thuộc vào các trục giao thông hiện hữu.

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Đại lộ Tây Thăng Long

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