Thành phố duy nhất Việt Nam lạnh 18 độ giữa tâm điểm nắng nóng, vừa xác lập kỷ lục hiếm có với UNESCO

Chính kiểu thời tiết gần như mùa xuân quanh năm ấy đã giúp thành phố cao nguyên duy trì sức hút suốt hơn một thế kỷ và trở thành điểm nghỉ dưỡng quen thuộc của du khách trong lẫn ngoài nước.

Những con số cho thấy sức hút của “thủ phủ” du lịch Tây Nguyên

Nằm trên cao nguyên Lâm Viên ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển, Đà Lạt từ lâu không chỉ nổi tiếng bởi rừng thông, hồ nước và những mùa hoa nối tiếp quanh năm, mà còn được xem là đầu tàu du lịch quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Ngay từ đầu năm, lượng khách đổ về Đà Lạt đã tăng mạnh trong nhiều dịp cao điểm. Riêng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thành phố ghi nhận khoảng 380.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, mang về doanh thu dịch vụ du lịch ước tính khoảng 750 tỷ đồng.

Đà tăng trưởng này góp phần giúp tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của riêng thành phố đạt hơn 13.271 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ.

Không chỉ riêng Đà Lạt hưởng lợi từ làn sóng du lịch, sức hút của thành phố cũng tạo hiệu ứng lan tỏa lên toàn tỉnh Lâm Đồng. Theo thông tin công bố tại hội nghị giao ban báo chí tỉnh, lũy kế 8 tháng, toàn tỉnh đã đón gần 13,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 840.000 lượt. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn tỉnh đạt khoảng 165.032 tỷ đồng.

Trong bức tranh chung đó, Đà Lạt vẫn giữ vai trò trung tâm du lịch lớn nhất, đóng góp tỷ trọng chủ lực và tiếp tục là điểm đến có sức hút hàng đầu khu vực Tây Nguyên.

Không chỉ nổi tiếng vì khí hậu

Trải qua hơn 130 năm kể từ thời điểm bác sĩ Alexandre Yersin khám phá cao nguyên Lang Biang vào năm 1893, Đà Lạt ngày nay đã trở thành một trong những đô thị du lịch đặc trưng nhất Việt Nam.

Bên cạnh những tên gọi quen thuộc như “Thành phố ngàn hoa”, “Thành phố trong rừng”, Đà Lạt còn ghi dấu trên bản đồ quốc tế khi chính thức gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trong lĩnh vực Âm nhạc. Đây cũng là thành phố đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận ở lĩnh vực này, nhờ những nỗ lực bảo tồn không gian nghệ thuật, phát triển hoạt động biểu diễn và đưa âm nhạc trở thành một phần đời sống văn hóa của đô thị sương mù.

Không dừng lại ở đó, Đà Lạt còn hai lần được trao danh hiệu “Thành phố du lịch sạch ASEAN” nhờ không gian xanh, cảnh quan đặc trưng và định hướng phát triển du lịch thân thiện với môi trường.

Sự cộng hưởng giữa khí hậu, thiên nhiên và các giá trị văn hóa giúp thương hiệu “Thành phố Festival Hoa Việt Nam” ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi mùa Festival Hoa, hàng trăm nghìn du khách lại đổ về Đà Lạt để trải nghiệm không khí lễ hội đặc trưng giữa cao nguyên.

Nguồn thu từ hoạt động du lịch nhiều năm qua tiếp tục đóng vai trò quan trọng với kinh tế địa phương. Vào các dịp lễ lớn hay mùa cao điểm hè, công suất phòng tại nhiều khu vực trung tâm thường xuyên đạt mức rất cao, cho thấy nhu cầu du lịch đến Đà Lạt vẫn duy trì ổn định.

Để đáp ứng tốc độ tăng trưởng này, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp nâng cấp hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Một số dự án như nâng cấp đường Hoàng Văn Thụ, xây dựng tuyến kết nối từ Lữ Gia xuống thượng lưu hồ Xuân Hương hay các bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện trải nghiệm cho du khách.

Cẩm nang vi vu Đà Lạt

Sự chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng cùng những danh hiệu quốc tế danh giá chính là lý do khiến “thành phố sương mù” chưa bao giờ giảm nhiệt. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến đi trốn nắng hè, hãy lưu lại ngay cẩm nang bỏ túi cực kỳ chi tiết dưới đây để hành trình khám phá cao nguyên trọn vẹn nhất.

Nên đi du lịch Đà Lạt vào tháng mấy?

Đà Lạt mỗi mùa mang một vẻ đẹp riêng, nhưng có 2 khoảng thời gian được xem là lý tưởng nhất:

Tháng 11 đến tháng 3: Đây là thời điểm Đà Lạt đẹp nhất. Thời tiết se lạnh vào ban ngày và lạnh buốt về đêm, rất ít mưa. Đây cũng là mùa của hoa dã quỳ, hoa mai anh đào rực rỡ và những buổi sáng đẫm sương mây lý tưởng để đi "săn mây".

Tháng 4 đến tháng 6: Khi các tỉnh thành khác bước vào đỉnh điểm nắng nóng, Đà Lạt lại trở thành thiên đường giải nhiệt với không khí mát lành, dễ chịu.

Đến Đà Lạt nên đi du lịch những đâu?

Khu vực trung tâm: Quảng trường Lâm Viên, Hồ Xuân Hương, Chợ đêm Đà Lạt, Nhà thờ Con Gà, Ga Đà Lạt.

Hướng đi Cầu Đất: Đồi chè Cầu Đất, Chùa Linh Phước.

Hướng đi Lạc Dương - Lang Biang: Đỉnh núi Lang Biang, Thung lũng Tình Yêu, Chika Farm

Hướng đèo Tà Nung: Thác Cam Ly, các quán cà phê view thung lũng rừng thông cực chill.

Khu hồ Tuyền Lâm: Đường hầm Điêu Khắc, Thiền viện Trúc Lâm, hồ Tuyền Lâm rất thích hợp chèo thuyền SUP ngắm hoàng hôn.

Hồ Tuyền Lâm

Bản đồ ẩm thực không thể bỏ qua

Giữa cái lạnh tê tái của Đà Lạt, thưởng thức những món ăn nóng hổi là một trải nghiệm cực kỳ kích thích vị giác:

Bữa sáng: Bánh căn xíu mại, bánh mì xíu mại chén, phở Thìn hoặc mì quảng.

Bữa trưa & tối: Lẩu gà lá é, lẩu bò ba toa , gà nướng cơm lam.

Ăn vặt xế chiều & đêm: Bánh tráng nướng, nem nướng Hoàng Diệu, kem bơ và combo "kinh điển" sữa đậu nành nóng ăn kèm bánh ngọt tại chợ đêm.

Vài kinh nghiệm xương máu khi đi du lịch Đà Lạt

Chuẩn bị trang phục: Thời tiết Đà Lạt “4 mùa trong 1 ngày”. Ban ngày có thể nắng ấm nhưng ban đêm nhiệt độ giảm sâu. Hãy luôn mang theo áo khoác ấm, khăn choàng và áo mưa tiện lợi/ô phòng những cơn mưa bất chợt vào buổi chiều.

Cẩn thận khi lái xe máy: Đường phố Đà Lạt không có đèn giao thông mà chủ yếu di chuyển theo các vòng xuyến. Ngoài ra, đường có nhiều dốc cao và quanh co, nếu thuê xe máy, hãy chọn xe số hoặc xe ga mạnh và kiểm tra kỹ phanh trước khi đi.

Hỏi giá trước khi mua sắm tại chợ đêm: Để tránh bị chặt chém, bạn nên hỏi kỹ giá trước khi ăn uống hoặc mua đặc sản tại khu vực chợ đêm.

Đặt dịch vụ sớm: Vào các mùa cao điểm, lễ Tết, công suất phòng tại Đà Lạt thường quá tải. Bạn nên chủ động đặt vé xe/vé máy bay và phòng khách sạn trước ít nhất 2 - 3 tuần để có giá tốt và vị trí ưng ý.

Giữa rừng thông, những triền dốc phủ sương và không khí mát lành quanh năm, Đà Lạt vẫn giữ được điều khiến nhiều người muốn quay lại: cảm giác dễ chịu rất riêng mà không nhiều thành phố du lịch ở Việt Nam có được.

NGỌC ÁNH