Thành phố đông dân nhất cả nước sắp khởi công mở rộng tuyến quốc lộ 21.000 tỷ, kỳ vọng “giải cứu” ùn tắc cửa ngõ phía Đông Bắc

Theo kế hoạch, dự án mở rộng Quốc lộ 13 thuộc nhóm công trình nâng cấp đường hiện hữu theo hình thức BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao). Tuyến đường này dài khoảng 6 km, kéo dài từ cầu Bình Triệu đến Vĩnh Bình, bao gồm cả phần nối tiếp thuộc địa phận tỉnh Bình Dương cũ.

Dự án có quy mô mở rộng mặt đường từ 4–6 làn lên 10 làn xe, rộng 60 m, đồng thời bố trí hành lang cây xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc hai bên. Đáng chú ý, khoảng 3,2 km ở giữa tuyến sẽ được xây dựng cầu cạn 4 làn xe, hai bên là đường song hành, nhằm giảm áp lực giao thông và tăng năng lực lưu thông.

Tổng mức đầu tư dự án gần 21.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố tham gia hơn 14.600 tỷ đồng cho dự án thành phần 1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). Phần còn lại khoảng gần 6.300 tỷ đồng do nhà đầu tư tự thu xếp, triển khai dự án thành phần 2 (nâng cấp, mở rộng). Sau khi hoàn thành, nhà đầu tư dự kiến thu phí hoàn vốn trong 18 năm 4 tháng.

Theo tiến độ được Sở Xây dựng đề xuất, trong quý IV/2025, thành phố sẽ hoàn tất việc lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án thành phần 2. Sau đó, trong hai quý đầu năm 2026, TP HCM sẽ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến khởi công vào quý IV/2026 và hoàn thành sau khoảng 2 năm.

Về công tác giải phóng mặt bằng, dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 1.055 hộ dân và tổ chức, trong đó hơn 200 hộ phải di dời toàn bộ. Theo UBND phường Hiệp Bình, nơi tuyến đường đi qua, địa phương đã hoàn tất đo đạc, kiểm đếm toàn bộ hồ sơ nhà đất bị ảnh hưởng, với hơn 830 hồ sơ đã xác minh tình trạng pháp lý. Dự kiến trong tháng 12 tới, công tác chi trả bồi thường cho các trường hợp thu hồi đất sẽ được triển khai.

Quốc lộ 13 dài hơn 140 km, kết nối TP HCM qua Bình Dương và Bình Phước (cũ). Đây là trục đường huyết mạch ở cửa ngõ phía đông bắc TP HCM, đi qua dân cư đông, nối vào bến xe Miền Đông cũ cùng khu vực nội đô, nên thường xuyên ùn tắc. Gần đây, tình trạng kẹt xe trên trục đường này càng thêm nghiêm trọng do cầu Bình Triệu thi công nâng cấp.

Cùng với Quốc lộ 13, TP HCM cũng đang đẩy mạnh 3 dự án BOT nâng cấp đường hiện hữu khác, gồm Quốc lộ 1, Quốc lộ 22 và trục Bắc – Nam, nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, giảm tải áp lực hạ tầng khu vực cửa ngõ.

