Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng, sáng 20/11, UBND xã Tam Mỹ tổ chức hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về phương án mở rộng ranh giới Khu thương mại tự do Đà Nẵng tại 2 vị trí trên địa bàn xã.

Theo Báo cáo số 592/BC-UBND của UBND thành phố và hồ sơ rà soát của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, 2 khu vực dự kiến mở rộng có tổng diện tích khoảng 1.205ha.

Các khu vực này được định hướng phát triển sản xuất, logistics, kho bãi, trung chuyển hàng hóa, thương mại, dịch vụ và đổi mới sáng tạo, dựa trên lợi thế kết nối giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không và cảng biển.

2 khu vực dự kiến mở rộng rộng hơn 1.200ha

Cụ thể, vị trí thứ nhất (vị trí 11) có diện tích khoảng 800ha, gắn với địa điểm quy hoạch ga đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Khu vực này nằm hoàn toàn về phía Tây đường cao tốc Bắc - Nam và tuyến đường sắt tốc độ cao.

Về kết nối giao thông, vị trí 11 có khả năng kết nối với đường tỉnh ĐT.618 nối dài, ĐT.617, Quốc lộ 1 và tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện hữu. Khu vực này cũng nằm gần Cảng hàng không Chu Lai, cảng Tam Hiệp, hệ thống cảng Chu Lai - Kỳ Hà và các khu chức năng thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai.

Theo định hướng nghiên cứu, khu vực 800ha sẽ tập trung phát triển sản xuất, logistics, kho bãi, cảng cạn, trung tâm trung chuyển và phân phối hàng hóa, dịch vụ hậu cần cùng các khu sản xuất hỗ trợ.

Vị trí thứ hai (vị trí 12) có diện tích khoảng 405ha, nằm gần khu vực giao nhau giữa cao tốc Bắc - Nam và tuyến đường tỉnh ĐT.618 nối dài. Khu vực này được chia thành 2 phần, gồm khoảng 200ha phía Tây đường cao tốc và 205ha phía Đông đường cao tốc.

Vị trí 12 có khả năng kết nối với đường tỉnh ĐT.618, Quốc lộ 1 và tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện hữu. Tương tự vị trí 11, khu vực này nằm gần sân bay Chu Lai, cảng Tam Hiệp, hệ thống cảng Chu Lai - Kỳ Hà và Khu kinh tế mở Chu Lai.

Khác với vị trí 11 tập trung nhiều hơn vào sản xuất và logistics, vị trí 12 được định hướng phát triển sản xuất, logistics, đổi mới sáng tạo kết hợp thương mại và dịch vụ chất lượng cao.

Bài toán tái định cư cho hàng nghìn người dân

Bên cạnh quy mô đất đai và định hướng phát triển, phương án mở rộng Khu thương mại tự do tại Tam Mỹ cũng đặt ra yêu cầu lớn về giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

Theo số liệu rà soát, tại vị trí 11 có khoảng 290 hộ dân với 1.650 nhân khẩu; khoảng 680 hộ bị ảnh hưởng đất sản xuất. Nhu cầu tái định cư dự kiến từ 600-850 lô.

Tại vị trí 12, khu vực dự kiến có khoảng 60 hộ dân với 300 nhân khẩu; khoảng 280 hộ bị ảnh hưởng đất sản xuất. Nhu cầu tái định cư ước tính từ 180-300 lô.

Như vậy, cả 2 vị trí dự kiến có khoảng 350 hộ dân với 1.950 nhân khẩu, trong khi nhu cầu tái định cư sơ bộ có thể lên tới 780-1.150 lô.

Tại hội nghị ngày 20/11, các đại biểu và người dân tham dự cơ bản thống nhất, đồng thuận với chủ trương nghiên cứu phương án mở rộng tại cả 2 vị trí.

Tuy nhiên, người dân cũng đề nghị chính quyền quan tâm quy hoạch khu tái định cư, khu dân cư tại các vị trí trung tâm xã và khu nghĩa trang phục vụ nhu cầu cải táng trong trường hợp phương án được cấp có thẩm quyền quyết định triển khai.

Đối với hoạt động sản xuất và sinh kế, người dân đề nghị đánh giá đầy đủ tác động, có giải pháp bảo đảm ổn định sản xuất nông nghiệp, đời sống của các hộ bị ảnh hưởng. Đồng thời, các chính sách bồi thường, hỗ trợ về đất đai và tài sản cần được công khai, minh bạch.

Lãnh đạo UBND xã Tam Mỹ cho biết các ý kiến, kiến nghị của người dân sẽ được tổng hợp để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện phương án.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng đã được thành lập với quy mô 1.881ha

Trước đó, ngày 13/6/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1142/QĐ-TTg về việc thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng với quy mô khoảng 1.881ha, bố trí tại 7 vị trí không liền kề.

Khu thương mại tự do được định hướng phát triển các khu chức năng gồm sản xuất, logistics; thương mại - dịch vụ; công nghiệp công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo cùng các loại hình khu chức năng khác theo quy định.

Việc nghiên cứu mở rộng về phía Nam thành phố được Đà Nẵng đặt ra trong bối cảnh địa phương muốn phát huy thêm lợi thế về kết nối hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay và không gian phát triển sau hợp nhất.

Nếu được cấp có thẩm quyền quyết định, 2 vị trí tại Tam Mỹ sẽ bổ sung quỹ đất đáng kể cho định hướng phát triển công nghiệp, logistics và dịch vụ của thành phố.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, phương án 1.205ha mới được đưa ra lấy ý kiến người dân. Thành phố chưa công bố quyết định phê duyệt mở rộng ranh giới Khu thương mại tự do tại 2 vị trí này.