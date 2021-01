Thành phố Cà phê – sự kết hợp của tri thức và kiến trúc chữa lành

Thành phố Cà phê – Thành phố mẫu mực – Cộng đồng tỉnh thức



Với khát vọng xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành Thủ phủ cà phê toàn cầu, góp phần nâng vị thế cà phê Việt Nam trên bản đồ thế giới, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đầu tư xây dựng Thành phố Cà phê hội tụ những không gian sống Khác biệt – Đặc biệt – Duy nhất theo lối sống Xanh - Bản Sắc - Thịnh Vượng.

Tất cả các thiết kế nhà ở, tiện ích tại dự án Thành phố Cà phê đều được xây dựng dựa trên triết lý kiến trúc chữa lành, tập trung vào chất lượng và sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên, đem đến cho cư dân sự giàu có về Thân - Tâm - Trí.

Hơn nữa, khác với tất cả các dự án đô thị khác, Thành phố Cà phê chú trọng và tạo dựng các tiện ích dành cho cư dân trước tiên.

Không những thế, những tiện ích này sẽ là những công trình biểu tượng để đưa Buôn Ma Thuột trở thành một điểm đến, một địa bàn thu hút đầu tư, khách du lịch, góp phần nâng cao đời sống của cộng đồng, xứng tầm với thủ phủ nông sản tỉ đô của Việt Nam, điểm đến của cà phê thế giới.

Đặc biệt, mỗi công trình của Thành phố Cà phê đều có một triết lý riêng, một câu chuyện lịch sử hình thành riêng để trở thành biểu tượng độc đáo – khác biệt – duy nhất. Bảo tàng Thế giới Cà phê là một minh chứng hiện hữu của Thành phố Cà phê, được AP - hãng thông tấn hàng đầu Hoa Kỳ nhận định là: "Bảo tàng sống lớn nhất, sống động và độc đáo nhất".

Dự án Thành phố Cà phê – Khu đô thị hàng đầu của Tập đoàn hàng đầu.

Kết hợp giữa cảm hứng bản địa và triết lý kiến trúc của Trung Nguyên Legend, kiến trúc của Bảo tàng Thế giới Cà phê được cảm tác dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc nhà dài và sóng âm từ tiếng chuông ngân được cách điệu thành những đường cong đa hình, uyển chuyển, giao thoa với nhau để tạo nên hình khối kiến trúc độc bản, mới mẻ, như đang chuyển động, nhịp nhàng tựa những nốt nhạc trên cung đàn đa âm.

Đồng thời, với tầm nhìn được đúc kết trong suốt quá trình nghiên cứu, học hỏi tri thức nhân loại, đây còn là trung tâm văn hoá cộng đồng với hàng trăm sự kiện, hoạt động văn hóa được tổ chức mỗi năm.

Sau 2 năm mở cửa, Bảo tàng Thế giới Cà phê đã đón trên một triệu lượt khách thăm quan đến từ hơn 20 quốc gia trên thế giới, trở thành niềm tự hào của người dân Buôn Ma Thuột, một công trình văn hóa đặc sắc dành cho cư dân sinh sống tại Thành phố Cà phê, đang từng bước trở thành một di sản văn hóa toàn cầu.

Zen Garden – cánh cửa bước vào kiến trúc chữa lành

Cùng với Bảo tàng Thế giới Cà phê, Thành phố Cà phê tiếp tục khai trương Zen Garden – một tiện ích đặc biệt dành cho cư dân và được kỳ vọng là một điểm đến mới của Buôn Ma Thuột. Đây là công trình kiến trúc độc đáo, tiêu biểu – cánh cửa giúp cộng đồng, cư dân Thành phố Cà phê có thể trải nghiệm về liệu pháp chữa lành Thân – Tâm – Trí bằng nghệ thuật làm vườn.

Zen Garden – Công trình kiến trúc độc đáo được xây dựng dựa trên triết lý của trường phái kiến trúc chữa lành.

Với quy mô hơn 9.000 m2, tất cả các loại cây được chọn trồng trong vườn Zen đều là những loại cây bản địa mang dược tính chữa lành, phổ biến trong đời sống.

Không chỉ giới thiệu một tiện ích mới, một điểm đến mới của Thành phố Cà phê mà Trung Nguyên Legend mong muốn, mỗi cư dân, du khách đến đây có thể cảm nhận được, nghệ thật làm vườn, nghệ thuật chữa lành bằng thiên nhiên rất gần gũi, quen thuộc… và ai cũng có thể thực hiện, làm được.

Vườn Zen được chia làm hai phân khu với ý nghĩa khác nhau. Vườn nhiệt đới tập trung chủ yếu các loại cây thuộc vùng nhiệt đới nóng ẩm, các loại dược liệu chữa lành như: kim ngân, hương thảo, mã đề, cỏ lan chi… có tác dụng thanh lọc không khí, chống ô nhiễm.

Khu vườn Thiền sẽ là nơi tập hợp những loại cây tiêu biểu trong văn hóa và tâm thức người Việt Nam như: trúc, đa, đề, tre... biểu trưng cho khát vọng, phẩm tính của con người Việt Nam: sự chính trực, kiên cường với khí phách của bậc hiền nhân quân tử…

Đồng thời, dựa trên triết lý kiến trúc chữa lành, tập trung vào thiết kế các không gian kiến trúc để thúc đẩy quá trình phục hồi, bảo vệ sức khỏe, đem đến sự thăng hoa, sáng tạo, giàu có về Thân – Tâm – Trí của con người, địa thế không gian của vườn Zen tại Thành phố Cà phê được tuân thủ, tôn trọng nguyên vẹn địa thế tự nhiên.

Các khoảng không gian mở, lối đi hẹp, quanh co, hay vườn đá… đều mang ý nghĩa sâu sắc giúp khách thăm quan có thể trải nghiệm về từng giai đoạn của cuộc đời mình: có lúc rộng mở, có lúc quanh co hẹp lối, có lúc lại gặp nhiều chông gai khúc khuỷu nhưng đến cuối con đường ấy sẽ là sự bình an, hạnh phúc khi tất cả đã đi qua.

Đây cũng là ý nghĩa của sự tỉnh thức mà Trung Nguyên Legend muốn gửi gắm tới cộng đồng.

Cùng với vườn Zen tất cả các hạng mục tiện ích, nhà ở của dự án Thành phố Cà phê đều sẽ được thiết kế, xây dựng dựa trên triết lý của trường phái kiến trúc chữa lành.

Khu thể dục thể thao (cưỡi ngựa Ả Rập, bắn cung thể thao, gym, yoga…- dự kiến khai trương tháng 6/2021); trường học (dự kiến khởi công xây dựng tháng 10/2021) đều sẽ được đầu tư xây dựng đồng bộ nhằm giúp cư dân nhìn thấy được tương lai của nơi bản thân và gia đình sẽ sống.

Khai trương vườn Zen cùng với những dấu ấn được ghi nhận trong 2 năm qua của Bảo tàng Thế giới Cà phê thuộc dự án Thành phố Cà phê - Khu đô thị hàng đầu từ Tập đoàn cà phê hàng đầu là những nỗ lực của Tập đoàn Trung Nguyên Legend trên hành trình kiến tạo nên một hệ sinh thái cà phê toàn diện và bền vững từ Cà phê vật chất - Cà phê tinh thần - Cà phê xã hội.

Đây cũng là lời khẳng định mạnh mẽ tinh thần khát vọng lớn và sự kiên định của tập đoàn Trung Nguyên Legend trên hành trình 25 năm phát triển và phụng sự để kiến tạo nên tập đoàn hàng đầu, thống ngự toàn diện và trên toàn cầu.