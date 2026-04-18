"Thánh nữ Ghiền Mì Gõ" khoe khéo vóc dáng chuẩn người mẫu, nhan sắc ngày càng thăng hạng

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp và khả năng diễn xuất tự nhiên, Đồng Thảo My (Meena Soo) còn khiến fan ngỡ ngàng với thân hình đồng hồ cát "vạn người mê" trong loạt ảnh mới nhất. Giữa bối cảnh hoàng hôn trên biển đầy mộng mơ, nhan sắc và vóc dáng của cô nàng sinh năm 1994 thực sự là một bài toán khó cho nhịp tim của anh em.

Bikini "đốt cháy" hoàng hôn biển

Tranh thủ kỳ nghỉ dưỡng bên bờ biển, Đồng Thảo My đã khiến trang cá nhân của mình bùng nổ khi chia sẻ khoảnh khắc diện bikini đầy quyến rũ. Dưới ánh hoàng hôn vàng rực, bộ đồ tắm hai mảnh tối màu đã tôn lên trọn vẹn làn da trắng ngần và những đường cong mướt mắt của nữ diễn viên.

Với chiều cao 1m68 cùng số đo 3 vòng chuẩn chỉnh, Meena Soo không cần tạo dáng quá cầu kỳ vẫn toát lên thần thái của một "Thánh nữ" đời thực. Ánh mắt mơ màng nhìn về phía đại dương kết hợp cùng vóc dáng gợi cảm đã tạo nên một khung hình đậm chất điện ảnh.

Từ Cử nhân ngân hàng đến "Thánh nữ" triệu view

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành gương mặt đình đám của Ghiền Mì Gõ, Đồng Thảo My từng là sinh viên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại Đại học Ngân hàng TP.HCM. Tuy nhiên, đam mê nghệ thuật đã thôi thúc cô gái sinh năm 1994 rẽ hướng, bắt đầu từ công việc người mẫu ảnh và giành giải cao nhất tại cuộc thi Hoa khôi Teenphoto 2013.

Bước ngoặt lớn nhất đưa tên tuổi Thảo My lên tầm cao mới chính là khi cô gia nhập Big Cat Production và xuất hiện trong series Ghiền Mì Gõ với nghệ danh Meena Soo. Khả năng diễn xuất linh hoạt, từ những vai chân dài sang chảnh đến những nhân vật có chiều sâu tâm lý, đã giúp cô thoát khỏi cái mác bình hoa di động để trở thành một diễn viên thực thụ.

Không chỉ đóng khung mình trong các series phim hài ngắn, Thảo My còn liên tục thử thách bản thân qua nhiều dự án phim như La La School, Oh My Girls, Bạn gái tôi là trùm trường, và đặc biệt là bộ phim gây tranh cãi Sugar Baby. Ở bất kỳ vai diễn nào, cô cũng biết cách tận dụng lợi thế hình thể và kỹ năng biểu cảm để chiếm trọn spotlight.