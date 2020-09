Thanh niên lái xe bằng chân, bốc đầu xe, bị phạt hơn 8 triệu đồng

Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Yên Bái) và Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (Công an huyện Văn Chấn), Công an xã Tú Lệ (huyện Văn Chấn) đã tiến hành triệu tập, xử lý một thanh niên lái xe bằng chân, bốc đầu xe mô tô trên quốc lộ 32.



Trước đó, vào ngày 2/9, trên tuyến quốc lộ 32, đoạn từ xã Khau Phạ (huyện Mù Cang Chải) đi xã Tú Lệ (huyện Văn Chấn) xuất hiện một thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 21K1-461.21 không có gương chiếu hậu bên trái và buông hai tay, dùng chân để lái xe đổ đèo Khau Phạ, gây nguy hiểm đến tính mạng của mình cũng như người tham gia giao thông. Hình ảnh của người này cũng nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội. Ngay sau đó, Đội CSGT số 4, Phòng CSGT (Công an tỉnh Yên Bái) phối hợp với Đội CSGT-TT (Công an huyện Văn Chấn) và Công an xã Tú Lệ (huyện Văn Chấn) đã tiến hành điều tra, xác minh. Qua đó, triệu tập Hoàng Văn Lâm (SN 2004, hộ khẩu thường trú thôn Mạn Tun, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn) lên làm việc. Tại cơ quan Công an, Lâm thừa nhận mình chính là người đã điều khiển mô tô BKS 21K1-461.21 bằng chân vào ngày 2/9 trên tuyến quốc lộ 32. Trước đó, ngày 15/5/2020, Lâm cũng điều khiển xe mô này di chuyển từ xã Nậm Búng đến xã Tú Lệ của huyện Văn Chấn trên tuyến quốc lộ 32 và đã bốc đầu chạy bằng 1 bánh đối với xe hai bánh. Lâm bốc đầu, chạy bằng 1 bánh đối với xe hai bánh Với các lỗi vi phạm: Điều khiển phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và bốc đầu chạy bằng 1 bánh đối với xe hai bánh; buông hai tay, dùng chân trái để lái xe đổ đèo Khau Phạ; điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi được cấp giấy phép lái xe; không có đăng ký xe mô tô, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính 8.350.000 đồng đối với Hoàng Văn Lâm và tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định của pháp luật. Trước đó, tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, lực lượng Công an cũng đã tiến hành xử phạt một nữ học sinh dùng chân để điều khiển xe mô tô trên đường./.