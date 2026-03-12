Thanh niên trúng số 18,3 tỷ đồng, tặng tiền cho cả quán nhậu: Mới đi làm được 10 ngày, ra quyết định bất ngờ sau khi thành "tỷ phú"

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip nhân viên một quán nhậu ở tỉnh Tây Ninh trúng độc đắc 18 tỷ đồng rồi hào phóng tặng tiền cho người bán và tất cả nhân viên trong quán khiến nhiều người xôn xao.

Theo tìm hiểu, đoạn clip được ghi lại tại quán sườn muối ớt tại Tây Ninh.

9 tờ vé số trúng giải đặc biệt ngày 10.3 của thanh niên tại Tây Ninh.

Chia sẻ với báo Lao động, chủ quán sườn muối ớt tại Tây Ninh cho biết, một nhân viên của quán vừa trúng nhiều tờ vé số trong khì quay số mở thưởng chiều 10.3 của Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre.

Theo thông tin từ chủ quán, nam nhân viên này quê ở Hậu Giang (nay là thành phố Cần Thơ) và mới quay lại làm việc tại quán được khoảng 10 ngày. Trước đó, khi một người bán vé số đi ngang qua quán, anh đã mua tổng cộng 19 tờ vé số.

Trong số này, có 11 tờ mang dãy số 351891 và 8 tờ mang dãy số 251891. Sau khi mua, anh đã chia cho các đồng nghiệp trong quán 4 tờ vé số, gồm 2 tờ mang dãy số 351891 và 2 tờ mang dãy số 251891. Những tờ còn lại được anh giữ lại.

Nam nhân viên đã chia thưởng cho nhiều đồng nghiệp trong quán

Đến chiều cùng ngày, khi kết quả xổ số được công bố, người này phát hiện nhiều tờ vé số mình giữ lại trúng thưởng. 9 tờ vé số mang dãy số 351891 trúng giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 2 tỉ đồng, tương đương 18 tỉ đồng. Ngoài ra, 6 tờ vé số mang dãy số 251891 trúng giải khuyến khích, mỗi giải 50 triệu đồng, tổng cộng 300 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền thưởng mà nam nhân viên nhận được là 18,3 tỉ đồng (chưa tính thuế theo quy định).

Theo chủ quán, sau khi trúng thưởng, người này đã chia sẻ một phần tiền cho những người xung quanh. Người phụ nữ bán vé số đã bán cho anh được tặng 100 triệu đồng, các nhân viên làm việc tại quán được tặng mỗi người 10 triệu đồng. Một số người thân quen của anh cũng được tặng từ vài chục triệu đồng đến khoảng 100 triệu đồng.

Chia sẻ thêm với Tri Thức - Znews, chủ quán cho biết thêm, anh Phát mới làm việc tại quán chưa lâu. Tuy nhiên với việc trúng số, anh cũng đã quyết định xin nghỉ, tìm hướng đi mới.

Chủ quán cũng chia sẻ khi thông tin quán có nhân viên trúng số lan truyền, anh cũng được nhiều người lạ gọi điện xin phương thức liên lạc của anh Phát với ý đồ xấu. Hiện, nam nhân viên cũng nhờ anh giữ kín thông tin cá nhân.