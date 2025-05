Ngày 19-5, Công an phường Trương Quang Trọng (TP Quảng Ngãi) cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý nam thanh niên trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi yêu nhau đang hẹn hò.

Theo đó, tối 17-5, Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an phường Trương Quang Trọng đi tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại TP Quảng Ngãi.

Hai thanh niên có hành vi trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi yêu nhau bị công an phát hiện, xử lý

Khi đến cầu Tình yêu (khu dân cư 577, phường Trương Quang Trọng), Công an phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra dừng lại kiểm tra và phát hiện 10 mũ bảo hiểm đã qua sử dụng được cất giấu gần đó.

Qua đấu tranh, Dương Quảng T. (21 tuổi, trú phường Trương Quang Trọng) khai nhận số mũ bảo hiểm do mình trộm cắp của những cặp đôi yêu nhau, đến cầu Tình yêu hẹn hò. T. cho biết từng bị đổ vỡ tình cảm, buồn chuyện đó nên đã nảy sinh ý định đi trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi yêu nhau để "trả thù tình".

Số mũ bảo hiểm hai thanh niên đã trộm của các cặp đôi yêu nhau

Để thực hiện hành vi lấy mũ bảo hiểm, T. rủ thêm Mai Thành Q. (20 tuổi, trú xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) tham gia cùng.

Tối đến, cả hai đi quanh khu vực cầu Tình yêu, thấy cặp đôi nào say mê hẹn hò, Q. cầm lái còn T. sẽ đến lấy mũ bảo hiểm.

T. khai nhận đã 10 lần trộm mũ bảo hiểm rồi mang đi giấu để các cặp đôi không có mũ đi về. Việc này bắt đầu từ đầu tháng 5-2025 và kéo dài đến khi bị công an phát hiện.

Công an phường Trương Quang Trọng cho rằng hành vi không gây thiệt hại lớn về vật chất nhưng mang tính chất lệch chuẩn, tiêu cực, cần được xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.