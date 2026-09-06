Thanh niên SN 2007 bị Công an xử phạt 2.500.000 đồng

Sau sự việc này, cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân trên cả nước.

Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Ngày 3/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2.500.000 đồng đối với ông B.Đ.L (sinh năm 2007, trú tại xã Bình Định, tỉnh Hưng Yên) về hành vi mua bán vật phẩm ảo, đơn vị ảo và điểm thưởng trong trò chơi điện tử trực tuyến, vi phạm quy định của pháp luật.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an xã Bình Định làm rõ hành vi sử dụng tài khoản Zalo cá nhân của B.Đ.L để đăng tải nhiều bài viết rao bán tài khoản của trò chơi điện tử trực tuyến “Free Fire” trên mạng xã hội.

B.Đ.L đã mua lại nhiều tài khoản game của người chơi khác và tiến hành rao bán các tài khoản này cho người có nhu cầu với mức giá dao động từ 300.000 đồng đến 999.999 đồng tùy theo từng tài khoản.

Căn cứ tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Phòng An ninh chính trị nội bộ ra quyết định xử phạt hành chính 2.500.000 đồng đối với ông B.Đ.L về hành vi “Mua, bán vật phẩm ảo hoặc đơn vị ảo hoặc điểm thưởng” quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 101, Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Theo cơ quan Công an, việc mua bán tài khoản, vật phẩm ảo trái quy định không chỉ tiềm ẩn nguy cơ bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn có thể bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, rửa tiền và nhiều hành vi phạm tội khác trên không gian mạng.

Để chủ động phòng ngừa, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không mua bán, trao đổi tài khoản, vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng trong trò chơi điện tử trái quy định của pháp luật; không tham gia các hội, nhóm, website hoặc đường dẫn không rõ nguồn gốc để giao dịch tài khoản, vật phẩm trong game.

Bên cạnh đó, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác hoặc các trang web không đáng tin cậy; chỉ tham gia các trò chơi điện tử đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc vi phạm pháp luật trên không gian mạng, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Công an tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng; không tiếp tay cho các hành vi mua bán tài khoản, vật phẩm ảo trái quy định.

Mọi hành vi vi phạm hoặc dấu hiệu nghi vấn cần được báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sự chủ động phòng ngừa, nâng cao cảnh giác của mỗi người sẽ góp phần xây dựng môi trường trò chơi điện tử lành mạnh, an toàn, đồng thời hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.