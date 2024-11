Thanh niên “ra chân ác ý” giữa phố đã ra gặp công an quận, trình bày lý do khó chấp nhận

Sau khi đoạn video ghi lại cảnh một cặp đôi đi xe máy đạp người chở hàng ngã nhào xuống đường, lực lượng chức năng quận Bình Tân (TP HCM) đã khẩn trương vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Công an quận Bình Tân đã tìm ra nam thanh niên này đang sống ở phường Bình Hưng Hòa B và mời lên làm việc.

Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên có cú đạp chân khiến người chở hàng đã sõng soài giữa phố tên H.M.T (19 tuổi, trú tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).

Cú đạp rất nguy hiểm của T giữa phố đông người

Tại cơ quan công an, T. cho biết lý do đạp người chở hàng là do trước đó tài xế này đã vượt lên và suýt va trúng xe mình. T. sau đó đã tức giận đuổi theo và có hành động như trên.

Cho đến thời điểm hiện tại Công an quận Bình Tân vẫn chưa mời được người chở hàng bị ngã lên để làm rõ.

Trước đó, anh T.G.H. (35 tuổi, trú tại TP.HCM) khi đi trên đường đã ghi được cảnh một cặp đôi nam nữ vít ga vượt lên rồi dùng chân đạp rất mạnh vào một xe máy đang chở hàng.

Cú đạp bất ngờ của nam thanh niên khiến người chở hàng ngã sõng soài giữa đường phố đông đúc. Cặp đôi khi sau đó bỏ đã đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.