Thanh niên liên tục làm liều với nhiều phụ nữ lúc đêm khuya trên đường vắng

Lười lao động nhưng lại muốn có tiền tiêu, Hoàng Tuấn Anh (SN 1993; trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội) liên tục xách dao đi cướp tài sản . Thanh niên này chuyên rình rập ở những đoạn đường vắng người qua lại, chọn bị hại là phụ nữ, áp sát, kề dao vào cổ để cướp tài sản.

Hoàng Tuấn Anh tại cơ quan công an

Đêm 10-9 vừa qua, chị N.T.H. đến Công an xã Đông Hội, Công an huyện Đông Anh, trình báo việc vừa bị một thanh niên kề dao vào cổ để cướp tài sản.

Theo chị H., khoảng 21 giờ 15 phút ngày 10-9, sau khi hết giờ làm việc, chị điều khiển xe máy đi từ khu vực đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, hướng về nhà ở khu vực thôn Xuân Canh, huyện Đông Anh. Khi đi qua hầm chui thuộc thôn Lại Đà, chị H. bị một nam thanh niên điều khiển xe máy từ phía sau đi lên, ép đổ xe. Thanh niên này nhảy xuống cầm 1 con dao gí vào cổ chị H. để đe dọa, yêu cầu chị phải đưa và đọc mật khẩu chiếc điện thoại iPhone 11 trị giá khoảng 9 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Trước hành vi gây án manh động của đối tượng, Ban chỉ huy Công an huyện Đông Anh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện, Công an xã Đông Hội, có sự hỗ trợ giúp sức của Phòng Cảnh sát hình sự, khẩn trương điều tra, làm rõ, truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ít ngày sau, Công an huyện Đông Anh đã làm rõ, bắt giữ nghi phạm cướp tài sản trên là Hoàng Tuấn Anh.

Tại cơ quan công an, Hoàng Tuấn Anh khai nhận, sau khi cướp được chiếc điện thoại của chị H. đã mang bán cho một cửa hàng điện thoại ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, với giá 5 triệu đồng. Đấu tranh mở rộng vụ án, Hoàng Tuấn Anh khai nhận đã thực hiện 5 vụ cướp tài sản, cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện Đông Anh.

Đêm 8-9, tại khu vực gần UBND xã Vĩnh Ngọc, Tuấn Anh cướp giật chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max, màu đen của một phụ nữ đi xe máy Honda Vision. Vài giờ sau, đối tượng tiếp tục cướp giật của một phụ nữ, đi xe Honda SH, chiếc điện thoại iPhone 12 nhưng bị người phụ nữ giữ chặt, chiếc xe của người này đổ ra đường, bị hại vùng dậy bỏ chạy nên Tuấn Anh không chiếm đoạt được tài sản.

Khoảng 21 giờ ngày 31-8, Tuấn Anh điều khiển xe máy mang theo dao, bám theo một phụ nữ đi xe Honda Lead, màu đỏ, không rõ BKS, đến đoạn đường đê thuộc xã Vĩnh Ngọc liền áp sát, dùng dao đe dọa, yêu cầu người phụ nữ đưa điện thoại và cướp thêm 500 ngàn đồng.

Đến vụ cướp thứ 5 thì Tuấn Anh chỉ nhớ là một đêm cuối tháng 8-2022, khi phát hiện một phụ nữ khoảng 20 tuổi, điều khiển xe máy điện, hướng từ xã Cổ Loa đi thị trấn Đông Anh, liền bám theo rồi dùng dao đe dọa, cướp túi xách trong đó có điện thoại iPhone 11.

Trước khi bị Công an huyện Đông Anh bắt giữ, đêm 12-9, Tuấn Anh điều khiển xe máy đến đoạn đường gom thuộc xã Tiên Dương, phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy Honda Lead nên áp sát, dùng dao đe dọa và cướp điện thoại iPhone của bị hại rồi tẩu thoát.

Qua những vụ án trên, Công an huyện Đông Anh cũng khuyến cáo người dân, nhất là phụ nữ, cần hạn chế đi lại vào ban đêm, ở những khu vực đường vắng. Trong trường hợp cần thiết, nên đi nhiều người và tránh vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, tạo sơ hở cho các đối tượng bám theo, gây án. Trong trường hợp không may gặp cướp, có hung khí, bị hại cần cố gắng giữ bình tĩnh, tìm cách đảm bảo an toàn, nhanh chóng đến cơ quan công an để trình báo, phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, truy bắt đối tượng gây án.