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Thanh niên lặn sâu 4m cứu nam sinh trên sông Rào Trổ: 'May mắn tìm thấy cháu'

Hoài Nam
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Sau khi phát hiện nam sinh 13 tuổi chới với giữa dòng sông Rào Trổ, hai thanh niên ở Hà Tĩnh đã không ngần ngại lao xuống nước, phối hợp tìm kiếm, đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Hành động dũng cảm của hai anh vừa được chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng.

Ngày 7/11, lãnh đạo UBND xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) cho biết, địa phương vừa tổ chức biểu dương, trao giấy khen cho anh Nguyễn Xuân Hải (SN 1996, trú thôn Mỹ Tân) và anh Trần Đình Trọng (SN 1992, trú thôn Tiến Thượng) vì có hành động đẹp khi cứu người trên sông Rào Trổ.

Trước đó, khoảng 5h50 ngày 4/11, trên đường đi làm công trình, anh Hải phát hiện một chiếc xe đạp điện cùng đôi dép để lại trên cầu Rào Trổ (xã Kỳ Thượng, trước đây thuộc xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh cũ).

- Ảnh 1.

Lãnh đạo xã Kỳ Thượng trao giấy khen cho anh Nguyễn Xuân Hải và anh Trần Đình Trọng.

Nghi có người gặp nạn, anh Hải dừng xe kiểm tra và phát hiện một nam sinh khoảng 13 tuổi đang chới với dưới sông. Anh lập tức hô hoán, kêu gọi mọi người ứng cứu. Tuy nhiên, thời điểm sáng sớm, khu vực cầu vắng người qua lại, một số người có mặt lại không biết bơi.

Không chần chừ, nam thanh niên chạy xuống chân cầu, bơi gần 30m để tiếp cận nạn nhân. Khi anh đến nơi, nam sinh đã dần chìm xuống nước. Do nước sông đục, anh phải nhiều lần lặn xuống độ sâu gần 4m để tìm kiếm.

Khoảnh khắc hai thanh niên hỗ trợ cứu nam sinh.

Lúc này, anh Trần Đình Trọng cũng nhanh chóng bơi tới hỗ trợ. Cả hai phối hợp đưa nam sinh vào bờ an toàn.

"Khi tôi lặn xuống mò tìm nhưng không được, may mắn anh Trọng đã lặn xuống và tìm thấy nạn nhân. Toàn bộ quá trình diễn ra khoảng 5 phút. Sau khi được đưa lên bờ, nam sinh vẫn còn khá tỉnh táo", anh Hải kể.

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nguyễn xuân hải

Trần Đình Trọng.

cứu người

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