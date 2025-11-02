Thanh niên "kẹp 4" trên phố Hà Nội bị phạt 3 triệu đồng: Xe mượn của họ hàng để hành nghề

Mới đây, trên một số diễn đàn, mạng xã hội có chia sẻ hình ảnh phản ánh một nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo 4 cô gái trên đường Trần Duy Hưng (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội). Trong ảnh, tất cả người ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm. Ngay khi nắm được thông tin, Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 đã cùng lực lượng Công an xã xác minh và lập biên bản xử lý.

Theo đó, nam thanh niên điều khiển xe máy vi phạm là anh Nguyễn Tuấn H. Vào khoảng 19h30' tối 30/10, anh H. điều khiển xe máy mang BKS: 29BK-092.XX lưu thông trên đường Trần Duy Hưng (phường Cầu Giấy), chở theo 4 phụ nữ; cả 5 người đều không đội mũ bảo hiểm.

Hình ảnh vi phạm của anh H.

Thông tin trên báo Gia đình và xã hội, chiếc xe máy BKS 29BK-092.xx mà anh H. điều khiển là mượn của người họ hàng để chạy xe công nghệ. Phòng CSGT Hà Nội đã triệu tập anh H. lên trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, anh H. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.

Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản xử phạt tài xế Nguyễn Tuấn H. các lỗi: chở quá số người quy định; chở người ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm; người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm. Tổng mức phạt với tài xế H. là 3 triệu đồng.