Thanh niên dũng cảm lao xuống dòng nước chảy xiết cứu bé gái

Ngày 28-6, thông tin từ lãnh đạo UBND xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một bé gái bị nước cuốn trôi được 2 thanh niên cứu sống.

Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 27-6, em N.V.O. (SN 2014, trú tại thôn An Phú, xã An Thịnh) khi đi qua đập tràn suối Ngòi Bục, xã An Thịnh đã không may bị nước cuốn trôi cả xe đạp và người.

Em N.V.O. được 2 thanh niên cứu sống khi bị nước cuốn. Ảnh: Facebook

Phát hiện sự việc, anh Trần Mạnh Cường và anh Vũ Ngọc Kiên, cùng trú tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, bất chấp nguy hiểm lao xuống dòng nước xiết cứu em O..

Trong thời gian ngắn, em O. và xe đạp đã được 2 thanh niên đưa lên bờ trong niềm vui của nhiều người chứng kiến.

Xe đạp của em O. bị nước cuốn trôi. Ảnh: Facebook

Hành động dũng cảm cứu người của 2 thanh niên khiến nhiều người dân cảm phục.

Hiện, chính quyền địa phương đang đề xuất hình thức khen thưởng cho 2 nam thanh niên dũng cảm cứu người.