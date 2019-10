Việc đi lại và di chuyển trước giờ máy bay cất cánh là nỗi đợi chờ mòn mỏi và khá mệt đối với không ít người, bởi có nhiều nguyên nhân bắt nguồn từ lý do khách quan như việc máy bay bị delay hay do lý do chủ quan là hành khách có sức khỏe yếu.

Mới đây, trong một diễn đàn được đông đảo bạn trẻ quan tâm, một thành viên đã chia sẻ về "góc ý thức" của một người đàn ông gây xôn xao mạng xã hội.

Cụ thể, thành viên này viết: "Ghế là để ngồi, lại còn được dán ký hiệu ưu tiên. Thế nhưng... ý thức ở đâu?

Ảnh chụp tại Sân bay Nội Bài".

Bức ảnh này đã tạo lên 1 làn sóng tranh luận mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình

Đính kèm với dòng trạng thái này là hình ảnh người đàn ông trung niên đang nằm nghỉ trên hàng ghế ngồi ưu tiên dành cho người khuyết tật.



Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh này đã lập tức thu hút được hàng nghìn sự quan tâm của cư dân mạng. 1 số người cho rằng, việc người đàn ông này nằm nghỉ trong hàng ghế ưu tiên cho người khuyết tật như vậy là vô ý thức.

"Chẳng hiểu sao lại nằm ra đấy được nếu mà biết đọc chữ? Bộ delay 1 chuyến chắc có 1 người già, 1 người mệt? Giờ lỡ có cụ bà cần nằm thì sao? Rồi ôm hết cái ghế nằm hay gì? Ai cũng vậy cả, nằm đc thì nằm hết, không nằm được thì không nằm hết. Cũng có 1 vài trường hợp mệt quá hay cao huyết áp quá thì liên hệ phòng y tế sân bay ý, còn mệt ai chả mệt", tài khoản V.T bình luận.

Còn bạn T.V cho rằng: "Ghế dành cho người khuyết tật thì dù không có người ngồi đi chăng nữa cũng đừng nên tới khu này mà ngồi, còn chưa nói đến ông chú này nằm luôn cả 3 cái ghế như thế. Đánh giá một con người như thế nào cũng đơn giản lắm, nhìn bức hình là đủ biết học thức tới đâu rồi đó. Một người đủ hiểu biết thì họ sẽ không nằm sải dài ra ghế dành cho người khuyết tật đâu".

Tuy nhiên, số khác lại cho rằng, anh chàng "bóc phốt" này quá sân si và nhỏ nhen.

Thành viên B.B viết: "Ghế trống ở sân bay rất là nhiều. Mình không có chỗ ngồi thì lại nhắc họ sẽ ngồi dậy. Khi nào lại nhắc mà người ta không ngồi dậy thì hãy "bóc phốt". Với lại ngồi phòng chờ 3-4 tiếng đồng hồ sẽ biết cảm giác mệt là thế nào. Cái gì bỏ qua được thì qua đi. Bớt sân si lại 1 xíu cho đời thanh thản đi bạn".

"Ghế "ưu tiên" không phải là ghế "chỉ dành cho" người khuyết tật ngồi, người ta chỉ tận dụng hết giá trị sử dụng của ghế, mấy bạn hiểu được cảm giác delay nhiều tiếng chưa? Bức ảnh chẳng nói lên điều gì, thay vì chụp ảnh sao không nhắc nhở, nếu bạn là người khuyết tật bạn có quyền lên tiếng để không bị chiếm chỗ ngồi, nhìn phía sau cũng có mấy người để đồ đạc lên ghế trống đó, sao không ai lên tiếng đi?

"Ghế dành cho người ngồi không phải đồ vật" đây là câu trả lại mấy bạn lên án người nằm trong bức ảnh. Còn chưa kể nếu chú trong bức ảnh bị mệt, bệnh rồi nằm ngả lưng nhưng không may ngủ quên thì sao?", một thành viên khác lên tiếng.

Nickname H.Y thì đưa ra lập luận: "Thứ nhất, mình chưa thấy người khuyết tật nào ở đó cả. Thứ 2, nếu trong ảnh là ông ta cãi nhau với người khuyết tật vì ông ta tranh 3 ghế thì hãy đăng lên nhé. Thứ 3, người già đôi lúc mắc phải các bệnh như tim, cao huyết áp mà không được nằm nghỉ thì tai biến với cả đột quỵ ở sân bay đấy, nên bớt bớt sân si đi ạ".

Hiện tại bức ảnh này vẫn đang là chủ đề khiến dân mạng tranh cãi kịch liệt. Còn bạn, bạn nghĩ sao về bức ảnh này?