Thanh niên đâm chết bố của bạn gái rạng sáng mùng 1 Tết: Đau lòng nguyên nhân

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 1h18 sáng 17/2 tại nhà của ông Nguyễn Chí Ng. (SN 1980, trú tại ấp Cả Cóc, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh). Nghi phạm được xác định là Bùi Bảo Tài (SN 1997, trú ấp Măng Đa, xã Vĩnh Hưng).

Vào thời điểm trên, Tài cầm theo hung khí lẻn vào nhà ông Ng.. Lúc này ông Ng. ngủ say trên giường, Tài vén mùng và dùng hung khí đâm tới tấp khiến ông này bị thương nặng. Camera an ninh đã ghi lại cảnh Tài âm thầm đột nhập vào nhà ông Ng. lúc 1h18' sáng.

Dù nạn nhân đã được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười nhưng do vết thương quá nặng nên ông này đã tử vong.

Đối tượng Bùi Bảo Tài. (Ảnh: CAND)

Báo CAND dẫn tin, Công an xã Tuyên Bình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự khống chế Tài đưa về trụ sở làm rõ. Tại hiện trường, Công an thu giữ một con dao dạng dao găm. 3 năm trước, Tài quen với con gái ông Ng. là N.M.M. (SN 2005) và có với nhau đứa con gái sinh năm 2025. Việc Tài và M. qua lại, ông Ng. không đồng ý nên cả 2 chưa đăng ký kết hôn.

Ông Ng. thường xuyên ngăn cản không cho Tài thăm con gái nên Tài bực tức. Vừa qua giao thừa, Tài tìm đến nhà ông Ng. và gây ra vụ án trên. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.