Thanh niên 28 tuổi quê Phú Thọ suýt ẵm trọn 500 triệu tại Ai Là Triệu Phú, là người thứ 7 trong lịch sử chơi xuất sắc

Không chỉ sở hữu kiến thức “đỉnh chóp”, chàng trai này còn gây chú ý với vẻ ngoài điển trai.

Trong số phát sóng Ai Là Triệu Phú ngày 21/4, Nguyễn Trường Chí - chàng trai 28 tuổi đến từ Phú Thọ đã có màn thi ấn tượng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh lần lượt vượt qua nhiều câu hỏi khó trước khi quyết định dừng cuộc chơi ở câu số 14 và ra về với 120 triệu đồng.

Xuất hiện trong chương trình, Trường Chí nhanh chóng thu hút sự chú ý với ngoại hình sáng, gương mặt điển trai. Anh chàng giới thiệu bản thân là một nhà đầu tư tài chính, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trong bản đăng ký tham gia chương trình, anh tự nhận mình là người "ít khi bỏ cuộc".

Nguyễn Trường Chí, 28 tuổi đến từ Phú Thọ là người chơi Ai Là Triệu Phú số phát sóng ngày 21/4 (Ảnh chụp màn hình)

Cũng tại chương trình, Trường Chí giới thiệu người đồng hành tại trường quay là vợ mình - Nguyễn Thị Thu Hương, 28 tuổi, hiện công tác trong lĩnh vực dinh dưỡng tại Hà Nội. Cả hai đã quen nhau hơn chục năm. Thu Hương nhận xét chồng là người vui tính, thích tìm tòi và đặc biệt hứng thú với các kiến thức thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Đúng như lời giới thiệu của vợ, Trường Chí nhanh chóng cho thấy khả năng ghi nhớ và vốn kiến thức khá rộng trong nhiều lĩnh vực. Anh liên tục đưa ra đáp án chính xác, chỉ đến câu số 8 mới sử dụng quyền trợ giúp đầu tiên.

Câu hỏi khi đó thuộc lĩnh vực kiến trúc: "Phong cách kiến trúc nào nổi bật với các công trình nhà thờ có kỹ thuật vòm nhọn, trụ bay vững chãi và cửa sổ kính màu khổng lồ?". Trường Chí sử dụng quyền "Hỏi các nhà thông thái" và sau đó tiếp tục đưa ra lựa chọn chính xác

Đến câu số 10 và 11, anh lần lượt sử dụng các quyền trợ giúp còn lại là gọi điện cho người thân và hỏi ý kiến bạn đồng hành. Cả hai lần, Trường Chí đều vượt qua câu hỏi thành công. Màn thể hiện chắc tay khiến MC Quốc Khánh liên tục phải ký séc trao tiền thưởng cho người chơi. Càng về sau, những câu hỏi càng khó nhưng Trường Chí vẫn bình tĩnh đưa ra lựa chọn của mình.

Anh chàng liên tục vượt qua các mốc câu hỏi khó (Ảnh chụp màn hình)

Đến câu số 14, nam thí sinh đối diện với câu hỏi: "Loại công cụ lao động và vũ khí phổ biến trong cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng Trường Sơn - Tây Nguyên tên là gì?". Trước câu hỏi này, Trường Chí đưa ra quyết định dừng cuộc chơi.

Lựa chọn này giúp anh chắc chắn ra về với 120 triệu đồng. Đáng chú ý, khi MC Quốc Khánh hỏi nếu tiếp tục thì sẽ chọn đáp án nào, Trường Chí cho biết anh sẽ chọn A - Pa Điền Xang. Tuy nhiên, đáp án chính xác của câu hỏi là C - Xà Gạc. Điều này đồng nghĩa nếu tiếp tục, Trường Chí đã không thể giữ được số tiền 120 triệu đồng đang có.

Câu hỏi số 14 khiến Trường Chí dừng cuộc chơi (Ảnh chụp màn hình)

Quyết định dừng đúng lúc giúp chàng trai 28 tuổi bảo toàn giải thưởng sau một cuộc chơi ấn tượng. Anh cũng suýt chạm tới cột mốc 500 triệu đồng của chương trình khi chỉ còn một câu hỏi nữa là đến câu số 15.

Đáng chú ý, Trường Chí là người thứ 7 trong lịch sử Ai Là Triệu Phú vượt qua được câu hỏi số 13. Anh cũng là người thứ 2 làm được điều này kể từ khi MC Quốc Khánh đảm nhận vai trò dẫn chương trình. Dù dừng lại trước câu hỏi cuối cùng, màn thể hiện của Trường Chí vẫn để lại ấn tượng với khán giả bởi vốn kiến thức rộng và khả năng bình tĩnh xử lý các câu hỏi.