Thanh niên 20 tuổi đánh bất tỉnh người đàn ông sau va chạm giao thông

Minh Tuệ |

Công an phường Phú Lương xác định danh tính và triệu tập thanh niên 20 tuổi đánh bất tỉnh người đàn ông do mâu thuẫn giao thông.

Ngày 24/11, Công an phường Phú Lương (TP Hà Nội) điều tra vụ ẩu đả do mâu thuẫn khi tham gia giao thông khiến một người bị đánh bất tỉnh giữa đường.

Nghi phạm là Lương Cao Phúc (20 tuổi, ở xã Bình Minh, Hà Nội).

Theo cơ quan chức năng, khoảng 16h30 ngày 22/11, Công an phường Phú Lương nhận tin báo về vụ xô xát tại ngõ 4 phố Xốm, khiến một người đàn ông bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu, còn đối tượng gây án bỏ trốn.

Vào cuộc xác minh, công an xác định nạn nhân là anh N.Đ.M. (37 tuổi, trú tại phường Phú Lương).

Lương Cao Phúc tại cơ quan công an.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát khi tham gia giao thông, hai bên đi ngược chiều và không quen biết nhau. Đối tượng gây án che kín mặt, không để lại thông tin biển số xe, khiến công tác truy tìm ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Công an phường Phú Lương đồng loạt rà soát các tuyến đường, thu thập hình ảnh tại kho bãi, cơ sở kinh doanh, trích xuất camera và vận động người dân phối hợp cung cấp thông tin.

Hình ảnh vụ ẩu đả sau mâu thuẫn giao thông.

Sau 24 giờ, đến khoảng 20h ngày 23/11, Công an phường Phú Lương phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an xã Bình Minh xác định và triệu tập Lương Cao Phúc.

Làm việc với cơ quan công an, Phúc khai xảy ra va chạm giao thông với anh M., sau đó hai bên cãi vã. Khi anh M. rút dùi cui điện ra, Phúc lao tới tấn công khiến nạn nhân gục xuống.

Công an phường Phú Lương đang phối hợp các đơn vị Công an TP Hà Nội khẩn trương xử lý vụ việc.

