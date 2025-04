Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao Quân kỳ Quyết thắng cho Binh đoàn 19.

Sáng 25/4, tại Quảng Ninh đã diễn ra Lễ công bố Quyết định thành lập Binh đoàn 19. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự buổi lễ có: Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Cùng dự còn có đại biểu các cơ quan, đơn vị trong Quân đội; đại biểu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; lãnh đạo Binh đoàn 19.

Đánh dấu bước phát triển mới của đơn vị từ một Tổng Công ty Kinh tế - Quốc phòng trở thành một Binh đoàn chính quy, hiện đại

Thực hiện Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230 của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch số 1228 của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Quyết định số 66 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Sắp xếp lại doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2021-2025"; Quyết định số 152 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng trong tình hình mới", ngày 14/4/2025, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Binh đoàn 19 trên cơ sở Tổng Công ty Đông Bắc, với nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm chiến đấu, bảo đảm công binh chiến lược khi có tình huống xảy ra; thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, kết hợp kinh tế với quốc phòng.

Đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt về mặt tổ chức lực lượng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của đơn vị từ một Tổng Công ty Kinh tế - Quốc phòng trở thành một Binh đoàn chính quy, hiện đại, tiếp tục thực hiện sứ mệnh sản xuất, kinh doanh kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại vùng khoáng sản và hành lang biên giới, biển, đảo tỉnh Quảng Ninh và một số địa bàn trọng yếu chiến lược, như: Tây Nguyên, Nam Trung Bộ.

Hơn 30 năm hành trình của Tổng Công ty Đông Bắc là hơn 30 năm khắc phục khó khăn, gian khổ, không ngừng tiến lên phía trước. Liên tục đổi mới công nghệ, đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao kết hợp với các mô hình quản lý điều hành tiến bộ, phù hợp và hiệu quả, Tổng Công ty Đông Bắc đã luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển chung của Bộ Quốc phòng và địa phương nơi đơn vị đóng quân.

Tổng Công ty đã thực hiện tốt chức năng “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, góp phần thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xứng đáng với sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị về Quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế; giữ vững thế trận quốc phòng gắn với phát triển kinh tế vùng than chiến lược Đông Bắc của Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tư duy, tầm nhìn mới về điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Tổng Công ty Đông Bắc đã đạt được trong hơn 30 năm qua. Chúc cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 19 tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của Tổng Công ty Đông Bắc anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, chủ động, quyết thắng, lập nhiều thành tích, chiến công trong thời kỳ mới.

Đồng thời, khẳng định việc thành lập Binh đoàn 19 là chủ trương có ý nghĩa quan trọng, là một tất yếu khách quan, phù hợp với thực tiễn, thể hiện tư duy, tầm nhìn mới về điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng Công ty Đông Bắc đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, tích cực đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt chức năng đội quân lao động sản xuất, hoạt động lưỡng dụng hiệu quả và phát triển bền vững; phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh để ổn định đời sống người lao động và nghĩa vụ kinh tế với Nhà nước.

Phát huy tốt vai trò chủ đạo kiến thiết, dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên một số địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới,...; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, thăm dò, khai thác, chế biến, kinh doanh than và khoáng sản, đóng góp quan trọng vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực, thể trận quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tích cực tham gia bảo đảm an sinh xã hội, giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, góp phần thắt chặt tình đoàn kết và củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn. Với những thành tích đạt được, Tổng Công ty Đông Bắc đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cùng nhiều huân chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Đại tá Đỗ Mạnh Khảm, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 19 phát biểu tại buổi lễ.

Chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức công bố Quyết định thành lập các Lữ đoàn Công binh công trình dự bị thuộc Binh đoàn 19

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Binh đoàn 19 tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng, kết hợp kinh tế với quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Binh đoàn 19 đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng trao cho Quân kỳ Quyết thắng, lá cờ biểu tượng cho truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam thì vinh dự, tự hào phải gắn liền với trọng trách nặng nề về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đòi hỏi Binh đoàn, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn về chức năng, yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, xác định rõ quyết tâm, yên tâm công tác, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu...

Nhanh chóng ổn định về tổ chức biên chế trong điều kiện quân số hiện có, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể; kiện toàn tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng, đưa vào hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức công bố Quyết định thành lập các Lữ đoàn Công binh công trình dự bị thuộc Binh đoàn 19. Tổ chức huấn luyện quân sự bảo đảm chất lượng cho các đối tượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, lực lượng dự bị động viên và lực lượng tự vệ để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Xây dựng, ban hành các quy chế, quy định trên từng mặt công tác; bổ sung, hoàn thiện, duy trì nền nếp kỷ luật, kỷ cương, chế độ, quy định, nguyên tắc trong sinh hoạt, công tác bảo đảm chính quy, khoa học, SSCĐ cao. Thực hiện tốt công tác sản xuất, kinh doanh, hậu cần, kỹ thuật… quản lý chặt chẽ các trang thiết bị, phương tiện xe, máy bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, an toàn; đồng thời phải thường xuyên quan tâm chăm lo cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đội quân lao động sản xuất, hướng vào thực hiện mục tiêu tổng quát “An toàn, đổi mới, hiệu quả, phát triển”. Phát huy tốt mọi nguồn lực, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; trước mắt, hoàn thành thắng lợi các dự án, hạng mục công trình; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ; quyết tâm phấn đấu hằng năm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Các đại biểu tham dự Lễ công bố Quyết định thành lập Binh đoàn 19.

Xây dựng Binh đoàn 19 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng Binh đoàn 19 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” với tinh thần “Tất cả vì phát triển ổn định, bền vững”. Khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp theo chỉ đạo của Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên “vừa hồng, vừa chuyên”, gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm, hết lòng vì nhiệm vụ.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng, các phong trào, cuộc vận động trên địa bàn. Tích cực tham gia bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tăng cường đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tin tưởng với khí thế, quyết tâm mới, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Binh đoàn 19 sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống vẻ vang của Tổng Công ty Đông Bắc anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chụp ảnh cùng các đại biểu.