Thanh khoản hệ thống vẫn rất dồi dào, lãi suất có thể nhích tăng từ cuối quý 2

Thanh khoản hệ thống vẫn rất dồi dào

Theo báo cáo thị trường tiền tệ trái phiếu tuần từ 22/3 - 26/3/2021 của chứng khoán SSI, tuần qua, thị trường mở tiếp tục không phát sinh giao dịch, lãi suất trên liên ngân giảm 5-10 bps, chốt tuần ở mức 0,31%/năm với kỳ hạn qua đêm và 0,4%/năm với kỳ hạn 1 tuần.

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), so với đầu năm, tín dụng đã tăng 1,2% đến 17/3 và ước tăng 2% trong quý 1/2021 – cao hơn mức tăng trưởng 1,31% của quý 1/2020. Tuần qua, NHNN cũng đã giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 2021, trong đó các ngân hàng thương mại vốn nhà nước là từ 6,5-7,5% (ngoại trừ Vietcombank là 10,5%), các ngân hàng TMCP từ 8-12%.

Hạn mức tăng trưởng tín dụng 2021 bình quân của các NHTM trong phạm vi nghiên cứu của SSI là 9% - thấp hơn mức bình quân 10% trong đợt giao hạn mức đợt đầu của năm 2020.

Thông thường, NHNN sẽ có các đợt điều chỉnh hạn mức tín dụng cho các NHTM trong năm và mức giao hiện tại SSI cho rằng là phù hợp với mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 2021 là 12% - thấp hơn mục tiêu tăng trưởng tín dụng đặt ra đầu năm 2020 là 14%.

Hiện tại, thanh khoản các NHTM vẫn rất dồi dào và NHNN vẫn nhấn mạnh mục tiêu duy trì mặt bằng lãi suất thấp để hỗ trợ doanh nghiệp. SSI cho rằng lãi suất tiền gửi và cho vay sẽ vẫn ổn định trong quý 1 và đầu quý 2/2021 và có thể nhích tăng từ cuối quý 2 khi các hoạt động kinh tế sôi động hơn giúp tăng cầu tín dụng.

Giá USD chợ đen lên cao chưa từng thấy

Trên thị trường ngoại hối, chịu áp lực từ xu hướng tăng của USD trên thị trường quốc tế, tỷ giá trung tâm do NHNN công bố cũng được điều chỉnh tăng 36 đồng/USD lên mức 23.230 đồng/USD, tỷ giá niêm yết của các NHTM tăng thêm 15 đồng/USD, lên 22.965-23.175 đồng/USD.

Tỷ giá tự do tăng lên mức cao chưa từng thấy, ở mức 23.970-24.020 đồng/USD, tương ứng mức tăng tăng 70 đồng/USD chiều mua vào và 90 đồng/USD chiều bán ra.

Bên cạnh diễn biến tích cực của cán cân thương mại, vốn FDI đăng ký cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, tăng 68,9% trong tháng 3/2021 và tăng 41,4% trong quý 1/2021 so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI giải ngân tháng 3/2021 đạt 1,6 triệu USD (tăng 14,3% so với cùng kỳ), cả quý 1/2021 đạt 4,1 triệu USD (tăng 6,5% so với cùng kỳ).

Hiện cung cầu ngoại tệ trong nước đang khá thuận lợi, SSI cho rằng tỷ giá USD/VND về dài hạn vẫn ổn định tuy nhiên có thể dao động trong ngắn hạn theo diễn biến của đồng USD trên thị trường quốc tế.