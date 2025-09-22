“Thánh keo kiệt” showbiz quay ngoắt 180 độ khi vợ mang bầu con trai!

Dù giàu nứt đố đổ vách, hàng hiệu dát đầy mình nhưng "Thiên vương làng nhạc" Quách Phú Thành lại là cái tên vàng trong làng ki bo của showbiz Hoa ngữ, nhiều lần bị chê trách vì tủn mủn với vợ từng đồng.

Có nguồn tin cho biết, năm xưa, khi kết hôn với nàng hotgirl kém 22 tuổi Phương Viện, Quách Phú Thành không hề chuẩn bị sính lễ và chỉ tổ chức hôn lễ cực sơ sài với 5 bàn tiệc, cô dâu chỉ được diện váy cưới đi thuê. Sau khi về chung nhà, bà xã Quách Phú Thành cũng không được đứng tên bất cứ tài sản có giá trị nào cả.

Vợ chồng Quách Phú Thành - Phương Viện.

Khối tài sản lên tới 2 tỷ HKD (khoảng 6.600 tỷ đồng) của Quách Phú Thành đều được anh tin tưởng giao vào tay người quản lý, còn Phương Viện chỉ nhận được một tấm thẻ tin dụng hạn ngạch 500.000 NDT (1,7 tỷ đồng) từ chồng. Nếu muốn mua món đồ gì vượt mức 100.000 NDT (339 triệu đồng), cô phải báo lại với ông xã và chỉ được mua khi Quách Phú Thành đã "duyệt".

Rõ ràng, so với hội phu nhân xứ Cảng, Phương Viện có phần "thua chị kém em". Bảo sao cô chỉ dám cùng con ngồi khoang phổ thông khi di chuyển bằng máy bay và mua đồ ở những cửa hàng bình ổn giá. Đặc biệt, hai lần sinh ái nữ cho "Thiên vương" họ Quách, Phương Viện cũng chỉ được chồng tặng túi xách giá vài trăm nghìn HKD (vài trăm triệu đồng), chẳng dám mơ đến biệt thự, siêu xe như những phu nhân hào môn khác.

Hai lần sinh con trước đây, Phương Viện chỉ được chồng tặng túi xách hàng hiệu, không có nhà cửa, siêu xe như những phu nhân hào môn khác.

Thế nhưng giờ đây, khi mang thai quý tử cho Quách Phú Thành, nàng hotgirl Phương Viện đã thực sự đổi đời, được hưởng lộc nhờ con. Trang QQ cho biết, Quách Phú Thành quyết định thưởng nóng biệt thự cao cấp trị giá 120 triệu HKD (407 tỷ đồng), có thể nhìn thấy toàn cảnh càng Victoria (Hong Kong, Trung Quốc) và cho vợ một tấm "thẻ đen" không hạn ngạch, có thể "quẹt" thả ga mà chẳng cần phải nghĩ. Có lẽ vì vậy nên mới đây, sau nhiều năm sống dè sẻn, Phương Viện đã tự thưởng cho bản thân mình bằng cách mạnh tay mua bộ trang sức giá hàng triệu HKD (hàng tỷ đồng).

Sự quan tâm mà Quách Phú Thành dành cho quý tử không chỉ dừng ở vật chất mà còn ở cả hành động. Sau khi biết vợ mang thai quý tử, nam thần Cbiz bỗng dưng tình cảm và tâm lý hơn rất nhiều. Dịp Tết Âm lịch năm nay, Quách Phú Thành lần đầu tiên đưa gia đình về quê vợ ăn Tết dù anh và Phương Viện đã kết hôn được nhiều năm. Đáng chú ý là Quách Phú Thành rất niềm nở đón chào người thân, hàng xóm của gia đình vợ và còn mang cả xấp bao lì xì để mừng tuổi, hoàn toàn khác với sự keo kiệt trước đây.

Chưa kể, Quách Phú Thành còn cho biết sẽ tạm dừng công việc 1 tháng để ở bên, chăm sóc bà xã lúc sinh nở. Trước ống kính truyền thông, nam diễn viên Cửu Long Thành Trại tuyên bố: "Tôi muốn làm một người chồng, người cha tốt". Có thể thấy được Quách Phú Thành mừng đến mức nào khi có người nối dõi tông đường.

Mặc dù Quách Phú Thành cũng rất yêu chiều 2 nàng công chúa trong nhà nhưng nhiều ý kiến cho rằng, anh vẫn có phần trọng nam khinh nữ, đối xử khác biệt với các con. Ngoài ra, công chúng đều dành những lời chúc mừng tốt đẹp cho nam thần đình đám này vì được lên chức cha lần 3 ở tuổi 60.

Nguồn: QQ