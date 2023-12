Thanh Hóa rà soát toàn bộ văn bản kiến nghị do ông Lưu Bình Nhưỡng ký

Cụ thể, UBND tỉnh Thanh Hoá nhận được văn bản của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án Phạm Minh Cường, Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội Cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh: Công an Thái Bình.

Để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án hình sự trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát, thống kê danh sách và kết quả thực hiện các nội dung tại các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ Đại biểu Quốc hội hoặc Phó Trưởng ban Ban Dân nguyện Uỷ ban Thường vụ Quốc hội gửi đến, trong thời gian từ tháng 7/2016 đến nay (kể cả các nội dung giải quyết đề nghị của ông Lưu Bình Nhưỡng do Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, chuyển đến đơn vị).

Theo đó, danh sách tiếp nhận, xử lý văn bản do ông Lưu Bình Nhưỡng gửi đến bao gồm các thông tin như: Ngày ký văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn; tên cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đến ông Lưu Bình Nhưỡng; nội dung kiến nghị của ông Lưu Bình Nhưỡng; đối tượng kiến nghị (tên dự án, vụ án, vụ việc...); nơi nhận văn bản của ông Lưu Bình Nhưỡng; kết quả xử lý, giải quyết; số, ngày văn bản phúc đáp gửi ông Lưu Bình Nhưỡng...

Trước đó vào ngày 14/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Các Quyết định, Lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986 (thường gọi là Cường “quắt”, là đối tượng hình sự, có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về tội Cưỡng đoạt tài sản.