Thanh Hóa phân công nhân sự điều hành UBND khi Chủ tịch tỉnh vắng mặt

Phạm Trường |

Trong thời gian ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt, Tỉnh ủy Thanh Hóa phân công nhân sự phụ trách, điều hành công việc một số vị trí cho đến khi có chỉ đạo mới.

Chiều 11/9, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có công văn gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Thanh hóa phân công nhân sự điều hành UBND khi Chủ tịch tỉnh vắng mặt - Ảnh 1.

Ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, để bảo đảm hoạt động của Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh được thông suốt, liên tục, không gián đoạn trong thời gian ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt, Tỉnh ủy phân công nhân sự phụ trách, điều hành công việc một số vị trí cho đến khi có chỉ đạo mới.

Cụ thể, ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh; giao ông Đỗ Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phụ trách, điều hành công việc của Đảng ủy UBND tỉnh .

Đối với HĐND tỉnh, trong thời gian ông Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vắng mặt, Tỉnh ủy giao ông Lê Tiến Lam - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phụ trách, điều hành.

Các quyết định phân công trên có hiệu lực cho đến khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa có chỉ đạo mới.

"UBND tỉnh đã nhận công văn từ ngày 9/9 và triển khai đúng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Thanh Hóa", Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin với PV Tiền Phong.

