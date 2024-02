Thanh Hoá: Một phụ nữ định nhảy cầu tự tử tối 30 Tết

Cụ thể, trong quá trình triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự Tết, khoảng 19h30 phút ngày 9/2/2024 (tức 30 Tết), Tổ tăng cường bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hoá đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn, cứu giúp 1 người phụ nữ ở thành phố Sầm Sơn đang có ý định nhảy cầu tự tử.

Xử phạt gần 3,3 tỷ đồng

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá , do chủ động tham mưu và tích cực triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo đảm ANTT nên trong 3 ngày nghỉ Tết đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 29 đến mùng 1) tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được bảo đảm ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp, nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân.

Lực lượng CS113 thường trực sẵn sàng giải quyết, xử lý các tình huống phức tạp về ANTT.

Trong những ngày qua bên cạnh việc tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ nghỉ Tết theo quy định, các đơn vị Công an trong tỉnh Thanh Hoá vẫn bố trí đủ quân số thường trực, ứng trực sẵn sàng giải quyết, xử lý các tình huống phức tạp về ANTT xảy ra trên địa bàn. Riêng lực lượng CSGT, trật tự duy trì 100% quân số làm việc “xuyên đêm”, “xuyên Tết”, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân du xuân an toàn...

Với tinh thần làm việc “xuyên Tết” lực lượng CSGT luôn có mặt trên các tuyến giao thông trọng điểm để bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Trong 3 ngày nghỉ Tết đầu tiên, toàn tỉnh Thanh Hoá xảy ra 11 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Lực lượng công an đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 1 vụ, 2 đối tượng phạm tội về ma tuý.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã tuần tra kiểm soát và phát hiện lập biên bản xử lý 1.093 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 3,3 tỷ đồng...