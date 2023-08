Thanh Hóa có hơn 3.000 cột điện "bẫy" người đi đường

Ngày 4-8, thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa cho biết qua thống kê, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 3.120 cột điện (trong đó có 3.033 cột điện hạ thế và 87 cột lưới điện trung thế) dưới lòng đường hiện chưa được di dời.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 3.000 cột điện dưới lòng đường tiềm ẩn tai nạn giao thông. Ảnh: T.Tuấn

Lý do những cột điện này nằm dưới lòng đường là do quá trình mở rộng đường, chỉnh trang lại các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã nhưng chưa di dời do thiếu kinh phí hoặc đầu tư không đồng bộ giữa hạ tầng giao thông và lưới điện.



Qua báo cáo cho thấy hầu hết các huyện trên địa bàn toàn tỉnh đều có cột điện giữa đường, trong đó một số địa phương có tới hàng trăm cột điện dưới lòng đường như: Yên Định (hơn 1.170), Quảng Xương (400), Hậu Lộc (hơn 290), Thiệu Hóa (243)…



Việc cột điện đứng dưới lòng đường không chỉ gây mất mĩ quan đường phố mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra khi người đi đường không biết hoặc thiếu quan sát đã tông vào cột điện dẫn tới bị thương hoặc tử vong.

Hiện trường vụ nam thanh niên tông xe máy vào cột điện tử vong tại xã Hoằng Kim hôm 2-8. Ảnh: T.Tuấn

Gần đây nhất, vào khoảng 8 giờ 30 ngày 2-8, một thanh niên tên S. (SN 1993; ngụ xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa) điều khiển xe máy hướng từ địa phận xã Hoằng Sơn (huyện Hoằng Hóa) đi xã Hoằng Kim bất ngờ tông trúng cột điện trung thế giữa đường, tử vong tại chỗ.



Theo đại diện Điện lực huyện Hoằng Hóa, cột điện trên do đơn vị quản lý, trước nó nằm bên lề đường. Tuy nhiên, đoạn đường trên mới được UBND huyện Hoằng Hóa đầu tư xây dựng 600 m, vì thế hàng cột điện (3 cột) đang ở trong lề đường bỗng đứng ra giữa tim đường.

Sau khi sự cố xảy ra, UBND huyện Hoằng Hóa đã cho căng dây, lắp biển cảnh báo, đồng thời lên phương án di dời 3 cột điện trên ra khỏi lòng đường.

Để giải quyết số cột điện đứng dưới lòng đường, Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa yêu cầu các địa phương và ngành chức năng liên quan sớm triển khai phương án di dời lưới điện để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện tham gia giao thông.