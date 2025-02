Thanh Hóa 'bỏ túi' 570 tỷ đồng 9 ngày nghỉ Tết

Cụ thể, tại các điểm du lịch như Pù Luông (huyện Bá Thước), suối cá thần Cẩm Lương (huyện Cẩm Thuỷ), Thành Nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc)... đã thu hút số lượng lớn du khách đến lưu trú, tham quan.

Đông đảo du khách trải nghiệm vui chơi tại suối cá thần Cẩm Lương.

Năm nay thời tiết thuận lợi, cùng với việc tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, tỉnh Thanh Hóa thu hút được lượng khách đầu năm khá đông.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lượng khách trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 25/1 - 2/2) ước đạt khoảng 675.000 lượt, tăng 9,7%; tổng thu du lịch đạt khoảng 570 tỷ đồng, tăng 12,6% so với dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

Lượng lớn khách song công suất sử dụng phòng trong dịp này chỉ đạt gần 30%, chủ yếu tập trung tại các khu du lịch sinh thái cộng đồng và nghỉ dưỡng biển. Còn lại là khách du xuân tại các khu điểm du lịch tâm linh có lịch trình di chuyển trong ngày. Để đón khách đến trong kỳ nghỉ tết, các khu, điểm du lịch và các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã có sự chuẩn bị chu đáo, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, đưa vào khai thác một số dịch vụ du lịch mới.

Du khách trải nghiệm tại Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc.

Cũng theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, bên cạnh việc thu hút khách, công tác đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo các điều kiện đón khách an toàn trong dịp Tết Nguyên đán cũng được chú trọng. Tính đến ngày 2/2, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không xảy ra sự cố về an ninh - trật tự tại các khu, điểm du lịch.