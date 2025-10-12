Thanh Hằng tái xuất sàn catwalk, được đón nhận ra sao?

Tối 11/10, đại tiệc thời trang Elise Fashion Show Fall/Winter 2025 đã diễn ra tại TP HCM với chủ đề The Reflection - Sự phản chiếu. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ, hoa hậu, người mẫu hàng đầu, cùng nhau kể nên hành trình đa sắc của người phụ nữ hiện đại.

Siêu mẫu Thanh Hằng đảm nhận vị trí vedette, trở thành gương mặt trung tâm lan tỏa tinh thần "Reflection": tự tin, bản lĩnh, thấu hiểu chính mình. Đây là lần tái xuất đầu tiên của Thanh Hằng trên sàn catwalk sau một thời gian dành trọn tâm sức, nhiệt huyết cho các show truyền hình thực tế như Hoa khôi Sinh viên Việt Nam và Vietnam’s Next Top Model.

Thanh Hằng thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ

Sự xuất hiện của Thanh Hằng thu hút chú ý ngay tại thảm đỏ sự kiện, với những khoảnh khắc ngọt ngào giữa cô và các khách mời. Ở màn kết show, với vị trí vedette, Thanh Hằng diện chiếc váy ngắn màu đen cúp ngực, với phần thân được thiết kế thêm chân váy dài quét đất để cô sải bước cuốn đầy hút trên sàn runway.

Thanh Hằng nhận được nhiều sự cổ vũ khi sải bước trên sàn catwalk

Dù đã 23 năm đứng trên sàn diễn, Thanh Hằng cho biết vẫn luôn hồi hộp và tập luyện kỹ lưỡng trước khi ra sân khấu. Tối qua, cô đến sớm và dành thời gian catwalk ngay tại phòng chờ để có màn xuất hiện hoàn hảo nhất. Và sự cổ vũ, động viên, khen ngợi của khán giả ngay sau màn trình diễn chính là phần thưởng dành cho nữ siêu mẫu.

Tối12/10, Thanh Hằng tiếp tục xuất hiện trên truyền hình với đêm chung kết Vietnam’s Next Top Model 2025 trong vai trò host - giám khảo. Sau chương trình này, cô sẽ tập trung vào lĩnh vực điện ảnh với những điều bất ngờ sẽ từ từ được cô chia sẻ trong thời gian tới.