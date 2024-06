Thanh Hằng làm giám khảo Miss Universe Vietnam 2024

Trên fanpage của cuộc thi, chỉ sau 30 phút đã có tới vài trăm bình luận của khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi Thanh Hằng nhận lời làm giám khảo Miss Universe Vietnam 2024. Nhiều người bày tỏ mong muốn Thanh Hằng sẽ tiếp tục phát huy sở trường của mình trên ghế giám khảo.



Cú "bắt tay" lần thứ hai giữa Thanh Hằng với Hương Giang và Dược Sĩ Tiến nằm ngoài dự đoán của khán giả. Mặc dù The New Mentor 2023 với sự góp mặt của Thanh Hằng ở vị trí huấn luyện viên đã thành công vang dội về rating và social, khán giả cho rằng sẽ còn khá lâu nữa Thanh Hằng mới gật đầu trở lại với hai nhà sản xuất này. Tuy nhiên, thông tin lần này đã xóa tan mọi ngờ vực và khiến khán giả thích thú.

Thanh Hằng sẽ đảm nhận vai trò giám khảo của Miss Universe Vietnam 2024

Về phía Thanh Hằng, cô cho biết: "5 năm rồi tôi mới quay trở lại vị trí giám khảo một cuộc thi nhan sắc, cảm giác đầy thích thú và phấn khởi. Việc Miss Universe Vietnam có sự thay đổi về công ty chủ quản lẫn sự tham gia của bộ đôi nhà sản xuất Hương Giang - Dược Sĩ Tiến, tôi nghĩ sẽ có nhiều điều thú vị. Sẽ là những cuộc tranh luận của Thanh Hằng với Hương Giang hay với Dược Sĩ Tiến? Hay tất cả chúng tôi đều đồng lòng? Khó đoán nhỉ. Nhưng cái vui chính là ở sự khó đoán".

Thanh Hằng là cái tên đình đám với kinh nghiệm phong phú trong các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, truyền hình thực tế… Bước ra từ giải thưởng Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2002, Thanh Hằng hoạt động showbiz với vai trò người mẫu chuyên nghiệp và nhanh chóng trở thành gương mặt hàng đầu. Cô còn được biết đến là một diễn viên phim điện ảnh và truyền hình, với nhiều dự án ăn khách như Những nụ hôn rực rỡ, Nụ hôn thần chết, Mỹ nhân kế, Mẹ chồng, Chị chị em em, Tuyết nhiệt đới, Người mẫu…

Hơn một thập kỷ qua, Thanh Hằng cũng thường xuyên phủ sóng trong loạt chương trình thực tế ăn khách với nhiều vai trò như giám khảo, host, huấn luyện viên, có thể kể đến như Vietnam’s Next Top Model, The Face Vietnam, The New Mentor… và để lại nhiều ấn tượng trong lòng fan sắc đẹp tại Việt Nam. Năm 2019, cô làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Với bề dày kinh nghiệm, siêu mẫu Thanh Hằng được kỳ vọng sẽ mang đến những góp ý chân thành, chính xác và khách quan giúp các thí sinh thuận lợi hơn trên hành trình chinh phục vương miện Miss Universe Vietnam 2024.

Trải qua một mùa giải thành công, Miss Universe Vietnam chính thức trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới trong năm 2024. Ngoài ra, cuộc thi còn gây bất ngờ khi chính thức công bố tiền thưởng cho tân hoa hậu lên đến 2 tỷ đồng tiền mặt cùng sự đầu tư toàn bộ lên đến khoảng 25 tỷ đồng. Đêm Chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm nay.