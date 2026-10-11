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Thanh Hằng gặp gỡ hai tay đua F1 đình đám thế giới ở Singapore

PV
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Thanh Hằng vừa có chuyến công tác Singapore từ 7/10 đến 10/10.

Hôm 7/10, khi đến nơi Thanh Hằng chia sẻ: "Đã sẵn sàng cho hành trình đầy cảm hứng tại sự kiện đặc biệt nơi thế giới giao thoa giữa thời trang và tốc độ, dẫn lối cho những cuộc gặp gỡ, kết nối cùng bạn bè và những trải nghiệm thú vị".

Thanh Hằng là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia chuỗi sự kiện lần này, bên cạnh các nghệ sĩ khác của các nước trong khu vực.

Thanh Hằng

Chiều 8/10, Thanh Hằng dự sự kiện đầu tiên, cùng hội ngộ với những gương mặt quốc tế trong không khí sôi động của mùa giải F1. Sự kiện diễn ra trong sự cổ vũ nồng nhiệt của rất đông khán giả Singapore. Khi đại diện Việt Nam xuất hiện, nhiều khán giả chào đón và khen “Xinh đẹp quá”. Đáp lại, Thanh Hằng luôn cười tươi rói.

Tại sự kiện, Thanh Hằng gặp gỡ hai nam thần Thái Lan Fourth Nattawat, Pond Navarit - những mỹ nam đang được giới trẻ trong khu vực yêu thích. Trong đó, Pond Navarit 25 tuổi, đóng một số phim như Loneliness Society, Our Skyy 2, We Are… còn Fourth Nattawat 22 tuổi, đóng các phim như My School President, Moonlight Chicken… Ngoài ra, Thanh Hằng còn có khoảnh khắc chung khung hình cùng hai tay đua F1 đình đám của đội Cadillac là Zhou GuanYu (Châu Quán Vũ) người Trung Quốc, Checo Pérez người Mexico.

Thanh Hằng gặp gỡ hai nam thần Thái Lan Fourth Nattawat, Pond Navarit

Khoảnh khắc chung khung hình của nữ siêu mẫu cùng hai tay đua F1 đình đám Zhou GuanYu và Checo Pérez

Thanh Hằng chia sẻ: “Đây quả thực là một ngày vui và đáng nhớ khi tôi được gặp bạn bè các nước để chia sẻ những điều đẹp đẽ của đất nước mình. Ban tổ chức cũng chăm sóc khách mời rất tốt, tạo cho tôi những kỷ niệm đáng nhớ”.

Sang ngày 9/10, Thanh Hằng có những trải nghiệm đặc biệt và xem đua xe công thức 1. Xuất hiện tại buổi này, siêu mẫu diện trang phục năng động, khỏe khoắn. Cô cho biết cô được trải nghiệm xem đua xe F1 tại khu vực VIP, được xuống khu vực garage của đội Cadillac tìm hiểu cách đội vận hành. Sau khi đội đua xong, Thanh Hằng được tiếp cận chi tiết, tìm hiểu kỹ hơn.

Thanh Hằng cho biết: “Vài năm trước tôi từng đi xem F1 nhưng đây là lần đầu tiên được vào khu vực Paddock Club, với lời mời đặc biệt dành cho nghệ sĩ các nước”. 

 Siêu mẫu chia sẻ, khi được ngồi trên cao xem và sau đó được tiếp cận khoảnh khắc rất gần đội đua và nghe chi tiết cách họ xây dựng chiến lược lẫn cách vận hành cho đội, cảm giác rất đặc biệt. 

Ngay sau trải nghiệm này, ngày 10/10 Thanh Hằng trở về Việt Nam để chuẩn bị cho một số hoạt động cũng rất đặc biệt ngay trong tháng 10. 

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