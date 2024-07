Thanh Hằng cuối cùng cũng lên tiếng, Hoàng Thùy chính thức "thua cuộc"!

Tâm điểm bàn tán của cư dân mạng những ngày qua chính là ồn ào Hoàng Thùy gọi tên "trùm cuối" Thanh Hằng trong chuỗi drama Chị Chị Em Em. Dù đây chỉ đang là bài tố mang tính một chiều từ Hoàng Thùy nhưng khắp các diễn đàn sắc đẹp được phen xôn xao. Bị đàn em nhắc thẳng tên trong lùm xùm, hình ảnh của Thanh Hằng bị ảnh hưởng nhất định.

Không những chỉ trích nữ siêu mẫu mà một bộ phận cư dân mạng còn tràn vào trang cá nhân của Thanh Hằng để thả cảm xúc phẫn nộ. Bên cạnh đó, nhiều người còn "đào" lại những vụ việc cũ của Thanh Hằng và bàn tán với thái độ mỉa mai. Đứng trước làn sóng phản ứng dữ dội, Thanh Hằng không có động thái đáp trả trực tiếp, mà gây chú ý bằng một story ẩn ý trên trang cá nhân.

Cụ thể, Thanh Hằng chia sẻ hình ảnh bó hoa được tặng bởi chủ tịch Miss Universe Vietnam, kèm theo tấm thiệp có dòng chữ: "Mr.V really wants you" (tạm dịch: Mr.V rất cần bạn - PV). Nhận được hoa từ chủ tịch cuộc thi, Thanh Hằng viết dòng trạng thái hài hước: "Cảm ơn chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024. Anh quậy quá".

Động thái của Thanh Hằng nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng dòng chữ "really wants you" như lời khẳng định sức nặng và vị trí của Thanh Hằng ở Miss Universe Vietnam năm nay. Đáng nói, cụm từ mà chủ tịch cuộc thi nhắn nhủ được netizen bàn tán vì nó như một lời đáp trả đầy ẩn ý cho dòng tin nhắn "Thanh Hang doesn't want" mà Hoàng Thùy chia sẻ trong bài tố tối qua. Sau tất cả những màn "quậy phá" kém sang của cô người mẫu đàn em, người mà chủ tịch Miss Universe Vietnam cần ngồi vào vị trí giám khảo vẫn luôn là Thanh Hằng. Cách phản ứng nhẹ nhàng, không đụng chạm và đầy sức nặng của Thanh Hằng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Thanh Hằng lộ diện cùng bó hoa từ chủ tịch Miss Universe Vietnam

Lời nhắn nhủ của chủ tịch Miss Universe Vietnam được netizen cho là lời đáp trả trực tiếp trước động thái dấy drama của Hoàng Thùy

Tối 11/7, Hoàng Thùy đăng đàn ẩn ý về việc bị chèn ép rời khỏi vị trí giám khảo tại một cuộc thi. Không lâu sau, Dược sĩ Tiến lên tiếng anh là người từ chối Hoàng Thùy ngồi vào vị trí giám khảo tại Miss Universe Vietnam 2024 dù nàng hậu được đề xuất bởi chủ tịch của cuộc thi.

Kế đến trong một buổi livestream, Hương Giang cũng trực tiếp phản pháo về drama. Nàng hậu đồng quan điểm với Dược sĩ Tiến và chia sẻ: "Khi bạn muốn làm giám khảo của Miss Universe Vietnam, bạn phải là một người ít lên mạng ẩn ý người này, nói người kia. Bạn phải là một người luôn chuyên nghiệp trong công việc. Dù có vấn đề gì, bạn phải giải quyết nội bộ trước chứ không phải là một người làm cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy hồi hộp, không biết lúc nào bạn sẽ lên mạng viết cái này, lúc nào bạn sẽ lên mạng viết cái kia", Hương Giang nói.

Thời gian qua, Hoàng Thùy khiến dân mạng dậy sóng bởi chuỗi drama Chị Chị Em Em

Về phía Hoàng Thùy, cô cũng đáp trả lại bằng nhiều phần trong chuỗi drama Chị Chị Em Em. Đến phần 3, Hoàng Thùy nhắc thẳng tên Dược sĩ Tiến và Hương Giang. Khi được chủ tịch Miss Universe Vietnam yêu cầu dừng lại drama và hẹn cuộc gặp giải quyết thì Hoàng Thùy phản hồi đây là chuyện cá nhân giữa Hoàng Thùy - Dược sĩ Tiến - Hương Giang và một người bí ẩn.

Cho đến tối 16/7, người đẹp gốc Thanh Hóa đã chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là của Dược sĩ Tiến trao đổi cùng một người nào đó. Trong ảnh chụp mà Hoàng Thùy đăng tải, tài khoản có tên Dược sĩ Tiến gửi các tin nhắn có nội dung từ chối Hoàng Thùy ngồi vào vị trí giám khảo chính cùng người tên viết tắt là "TH", còn với những vị trí như catwalk traning hay giám khảo ở phần thi phụ thì không ảnh hưởng gì. Trong một ảnh chụp tin nhắn khác được Hoàng Thùy dùng icon che tên tài khoản, nội dung ghi rõ "Thanh Hang doesn't want..." (tạm dịch: Thanh Hằng không muốn... - PV).

Ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là của Dược sĩ Tiến nói rằng Hoàng Thùy phù hợp với các vị trí khác ngoại trừ ngồi chung chấm thi với TH